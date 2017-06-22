Зі Львова вивезуть все сміття до 5 липня, - Зубко
"За результатами оперативного штабу держкомісії з питань ТЕБ і НС щодо Львова та стану пожежної безпеки екосистеми країни: ЛОДА,іншим місц.органам виконав.влади, Львівській міськраді невідкладно забезпеч.оперативну координац.заходів з вивезення ТПВ зі Львова", - повідомив віце-прем'єр, голова комісії Геннадій Зубко у Twitter.
Комісія доручила до 23.06 провести розрахунки можливостей наявних полігонів області щодо прийому накопичених обʼємів ТПВ з Львова. І до 5 липня вивезти все сміття зі Львова.
1/5 До 5 липня ц.р. закінчити заходи з вивезення твердих побутових відходів зі Львова— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 22 июня 2017 г.
Зазначимо, віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що вивезення сміття зі Львова розпочнеться у четвер, 22 червня.
Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа