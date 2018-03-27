Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Зі Східної Гути вивезли близько 6,7 тис повстанців та цивільних

Це найбільший на сьогодні конвой
Найбільший конвой з евакуйованими повстанцями залишив сирійську Східну Гуту. Близько ста автобусів вивезли з анклаву понад 6700 повстанців та цивільних.
Зі Східної Гути вивезли близько 6,7 тис повстанців та цивільних Фото: abacapress.com

Про повідомило сирійське державне ініформаційне агентство SANA, пише DW.

Це найбільший на сьогодні конвой, що залишив утримуваний раніше повстанцями район неподалік Дамаска. 

24 березня зі Східної Гути евакуювали близько тисячі осіб, а 25 березня - понад п'ять тисяч. Цих людей перевозять до регіону Ідліб на півночі Сирії.

23 березня було досягнуто угоду між представниками ісламістського угруповання "Файлак ар-Рахман" і сирійською армією. Унаслідок відступу повстанців 24 березня сирійська армія та її союзники здобули повний контроль над містом Хараста.

Раніше повідомлялося, що війська Асада захопили більше половини Східної Гути, кількість загиблих перевищила 900.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.

Східна Гута — одна із зон деескалації, в якій сирійська влада та загони опозиції за участі Росії, Ірану та Туреччини домовилися про припинення режиму вогню весною минулого року.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2018 13:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.