Зі Східної Гути вивезли близько 6,7 тис повстанців та цивільних
Про повідомило сирійське державне ініформаційне агентство SANA, пише DW.
Це найбільший на сьогодні конвой, що залишив утримуваний раніше повстанцями район неподалік Дамаска.
24 березня зі Східної Гути евакуювали близько тисячі осіб, а 25 березня - понад п'ять тисяч. Цих людей перевозять до регіону Ідліб на півночі Сирії.
23 березня було досягнуто угоду між представниками ісламістського угруповання "Файлак ар-Рахман" і сирійською армією. Унаслідок відступу повстанців 24 березня сирійська армія та її союзники здобули повний контроль над містом Хараста.
Раніше повідомлялося, що війська Асада захопили більше половини Східної Гути, кількість загиблих перевищила 900.
Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.
Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.
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