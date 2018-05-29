Зі списку великої приватизації виключили три держпідприємства

Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.

У оновленого варіанту списку виключили три об'єкта: ДП "Завод алюмінієвої фольги", ПАТ "Аграрний фонд" та ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Згідно з розпорядженням Кабміну №358-р від 10 травня, до затвердженого переліку "великої приватизації" включені 23 об'єкта. Серед них "Центренерго", п'ять обленерго, Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат, Об'єднана гірничо-хімічна компанія , "Сумихімпром" та інші підприємства.

Уряд також доручив Фонду держмайна забезпечити відбір радників для підготовки цих об'єктів до приватизації. У разі відсутності зацікавленості з боку останніх ФДМ має самостійно підготувати підприємства до продажу. Крім того, ФДМ зобов'язаний розробити умови приватизації та подати їх на затвердження до Кабінету міністрів.