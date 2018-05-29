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Зі списку великої приватизації виключили три держпідприємства

В оновлений варіант списку увійшли 23 підприємства
Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.
Зі списку великої приватизації виключили три держпідприємства Фото: з відкритих джерел

У оновленого варіанту списку виключили три об'єкта: ДП "Завод алюмінієвої фольги", ПАТ "Аграрний фонд" та ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Згідно з розпорядженням Кабміну №358-р від 10 травня, до затвердженого переліку "великої приватизації" включені 23 об'єкта. Серед них "Центренерго", п'ять обленерго, Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат, Об'єднана гірничо-хімічна компанія , "Сумихімпром" та інші підприємства.

Уряд також доручив Фонду держмайна забезпечити відбір радників для підготовки цих об'єктів до приватизації. У разі відсутності зацікавленості з боку останніх ФДМ має самостійно підготувати підприємства до продажу. Крім того, ФДМ зобов'язаний розробити умови приватизації та подати їх на затвердження до Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів.

 

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29 05 2018 20:00
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