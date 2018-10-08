Зі сценарію фільму про Стуса видалили усі згадки про Медведчука

У 2019 році на українські екрани має вийти фільм "Стус" – про дисидента Василя Стуса. Зі сценарію видалили усі згадки про того самого Віктора Медведчука – він виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам Стус від нього відмовився.

Після смерті Стуса Медведчук очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми, згодом став кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

Про зникнення Медведчука зі сценарію повідомив актор Геннадій Попенко.

"Проходячи кастинг на фільм "Стус", я читав сценарій до фільму. У ньому БУЛА сцена останнього суда над Стусом. Саме того суда, що його Стус та українська інтелігенція не визнавали, але адвокат Стуса, товариш Медведчук, визнав не лише суд, а й Стусову "провину".

Хід справжнього адвоката-захисника. А потім було останнє заслання Василя Стуса, із якого він не повернуся. Український класик помер у радянському таборі лише за 6 років до здобуття Україною незалежності.

Нещодавно побачив , що сцени суду вже немає у фільмі. Запитав про це у акторів, що грають у фільмі. Вони підтвердили, що сцени суду вже немає. Її прибрали зі знімального графіка, нікого не попередивши. Навіть такого персонажа, як Медведчук, у фільмі вже немає. Проте кастинг на нього був, актора було знайдено і він готувався до зйомок.

Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

Інформацію про видалення сцен УП.Життя підтвердив продюсер стрічки Артем Денисов.

"Так, видалили дійсно, але не тільки цю сцену, але й деякі інші. Перш за все, бо сценарій спочатку передбачав майже 180 хвилин".

За словами Денисова, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму. Інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.

Фільм створює UM-GROUP Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.