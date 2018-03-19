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Зірка "Сексу у великому місті" висунула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка

Синтія Ніксон балотується після числених прохань жителів Нью-Йорка
Актриса та активістка Синтія Ніксон оголосили в понеділок, 19 березня, що вона офіційно висуває свою кандидатуру та розпочинає кампанію за пост губернатора штату Нью-Йорк.
Зірка "Сексу у великому місті" висунула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка

"Я люблю Нью-Йорк, і сьогодні я оголошую свою кандидатуру на посаду губернатора", - написала вона у Twitter.

Зірка серіалу Секс і місто вже почала збирати команду, до якої увійшли такі спеціалісти як Ребекка Кац і Біл Хайерса. Вони працювали в передвиборному штабі нинішнього мера Нью-Йорка Білла де Блазі.

Ніксон на праймеріз демократичної партії актриса складе конкуренцію Ендрю Куомо."Наша демократія зазнає нападу, і нам, американцям, треба плекати і боротися за це", - цитує актрису CNN.

Синтія Ніксон є матір’ю трьох дітей. Вона працювала в консультативній комісії де Блазіо для Фонду міського голови для просування Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше представниця Ніксон розповіла, що рішення актриси почати політичну кар'єру пов'язане з численними зверненнями жителів міста, які просили Ніксон виставити свою кандидатуру на пост губернатора штату Нью-Йорк. Ніксон виступає від демократичної партії. Телеканал називає Нью-Йорк головним штатом демократів.

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19 03 2018 21:16
ТЕГИ: США, Нью-Йорк
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