Зіркові тенісисти записали прощальне відео для Маррея, який вирішив завершити кар'єру

Учасники Australian Open звернулися до британського тенісиста Енді Маррея, який планує завершити кар'єру в цьому сезоні.

"Приголомшлива кар'єра, вітаю тебе. Ти гордість Шотландії, гордість Великобританії, ти - сер. Хто ще може цим похвалитися? Мало хто. Але ти зумів це зробити, будучи тенісистом. У тебе стільки друзів в наших роздягальнях, це теж привід для гордості. Просто знай, я твій найбільший уболівальник. Тримайся, друже", - сказав легендарний Роджер Федерер.

"Це дуже сумно, що тобі потрібно прийняти це рішення. Але іноді життя не ідеальне. Просто хочу подякувати тобі за все, що ти зробив для нашого спорту", - підтримав Маррея Рафаель Надаль.

"Я буду сумувати за тобою не тільки як за гравцем, але що важливіше, як за людиною. З тобою завжди весело, у тебе завжди найкращі жарти. Якщо будеш шукати роботу тренера, у мене є таке місце поруч з моїм батьком", - сказала Каролін Возняцкі.

Відзначимо, що Маррей програв перший матч на Australian Open та покинув турнір. Кривдником британця став іспанець Роберто Баутіста-Агут. Він завдав поразки Маррею за підсумками 5 сетів 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

Нагадаємо, що екс-перша ракетка світу триразовий переможець турнірів Великого шолома, дворазовий олімпійський чемпіон британець Енді Маррей заявив, що має намір завершити кар'єру в нинішньому році через стару травму стегна.