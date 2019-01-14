Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Зіркові тенісисти записали прощальне відео для Маррея, який вирішив завершити кар'єру

"Спасибі за все, мій друг"
Учасники Australian Open звернулися до британського тенісиста Енді Маррея, який планує завершити кар'єру в цьому сезоні.
Зіркові тенісисти записали прощальне відео для Маррея, який вирішив завершити кар Фото: twitter.com/australianopen

"Приголомшлива кар'єра, вітаю тебе. Ти гордість Шотландії, гордість Великобританії, ти - сер. Хто ще може цим похвалитися? Мало хто. Але ти зумів це зробити, будучи тенісистом. У тебе стільки друзів в наших роздягальнях, це теж привід для гордості. Просто знай, я твій найбільший уболівальник. Тримайся, друже", - сказав легендарний Роджер Федерер.

"Це дуже сумно, що тобі потрібно прийняти це рішення. Але іноді життя не ідеальне. Просто хочу подякувати тобі за все, що ти зробив для нашого спорту", - підтримав Маррея Рафаель Надаль.

"Я буду сумувати за тобою не тільки як за гравцем, але що важливіше, як за людиною. З тобою завжди весело, у тебе завжди найкращі жарти. Якщо будеш шукати роботу тренера, у мене є таке місце поруч з моїм батьком", - сказала Каролін Возняцкі.

Відзначимо, що Маррей програв перший матч на Australian Open та покинув турнір. Кривдником британця став іспанець Роберто Баутіста-Агут. Він завдав поразки Маррею за підсумками 5 сетів 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

Нагадаємо, що екс-перша ракетка світу триразовий переможець турнірів Великого шолома, дворазовий олімпійський чемпіон британець Енді Маррей заявив, що має намір завершити кар'єру в нинішньому році через стару травму стегна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2019 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.