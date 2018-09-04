Зіткнення маршрутки та електрички у Криму: серед загиблих двоє громадян України
Про це повідомив у понеділок, 9 квітня, представник кримського управління МНС, пише російський "Интерфакс".
"Родичам повідомили в Україну, вони їдуть сюди для остаточного впізнання і щоб забрати тіла", – сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв iPress.ua, двоє українців є також серед сімох постраждалих у тому ж ДТП.
Нагадаємо, аварія трапилася 8 квітня в окупованому Криму під Армянськом, коли маршрутка "Севастополь-Армянськ" виїхала на залізничні колії перед наближенням електрички "Керч-Армянськ". Приміський потяг не зійшов з рейок після зіткнення.
Загинули п'ятеро людей, ще семеро отримали травми, зокрема двоє – важкі. Усі вони перебували в мікроавтобусі марки "Мерседес". Маршрутка належить приватній транспортній компанії "Браво-Люкс". Її чекає перевірка.
За словами джерела в оперативному штабі на місці НС, за попередніми даними, водій маршрутки "міг заснути за кермом або втратити контроль над дорогою через напад хвороби".
Російські слідчі порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів, що призвели по необережності до смерті двох і більше осіб). Санкція статті – примусові роботи на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до десяти років.
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