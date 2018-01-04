CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ході зіткнень між ізраїльськими військовими і палестинцями на кордоні між Ізраїлем і сектором Гази загинули щонайменше 15 людей і як мінімум 70 були поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зіткнення на кордоні Ізраїлю і сектору Газа: не менше 15 загиблих
Ще близько 70 осіб були поранені
Сектор Газа: батько одного з трьох палестинських дітей убитих в ході боїв між між Ізраїлем і ХАМАС. Фото: АFР
За інформацією палестинських медиків, 31 березня було поранено близько 70 осіб. Спікер Міноборони Ізраїлю сказав, що у відомстві вивчають подробиці заворушень 31 березня, повідомляє Reuters.
Палестинський президент Махмуд Аббас заявив, що Ізраїль несе відповідальність за жертви. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сказав, що країна захищала свій суверенітет і своїх громадян.
Нагадаємо, що 30 березня не менше 15 палестинців загинули. На наступний день 31 березня в Газі проходили протести і похорони, був оголошений день жалоби.
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01 04 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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