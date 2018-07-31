У Франції мігранти побилися з поліцейськими, чотири правоохоронці поранені

В портовому місті Кале, Франція, сталося зіткнення мігрантів з правоохоронцями, під час яких четверо поліцейських були поранені.

У понеділок, 30 липня, співробітники спецпідрозділу поліції вступила в конфлікт з групою мігрантів, які проникли в будівлю однієї з місцевих компаній, що розташована в індустріальній зоні неподалік від кільцевої дороги, що веде в порт. Зазначається, що частина мігрантів перебувала в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє BFMTV.

Під час зіткнення мігранти закидали правоохоронців камінням. В результаті чотири людини отримали поранення, в тому числі один з них - травму голови.

Раніше на території Кале мігранти самовільно побудували великий табір, який став відомий під назвою "джунглі". Після того, як табір був знесений, в місті постійно перебувають кілька сотень мігрантів.

Раніше голова Європейської Ради Дональд Туск заявив про те, що після нічних переговорів країни Євросоюзу домовилися про єдину політику щодо біженців. Джерело агентства dpa в дипломатичних колах повідомило, що табори для біженців, врятованих після переправи через море, будуть створені в країнах-членах Євросоюзу, які погодяться на це. З цих таборів мігранти будуть розподілятися також між тими країнам ЄС, які готові добровільно їх прийняти. ЄС має намір створити табір для біженців в одній з північноафриканських країн, щоб скоротити потік людей, які переправляються через Середземне море. Поки невідомо, які країни готові приймати біженців і створювати табори.