З'їзд "Батьківщини" висунув Юлію Тимошенко кандидатом в президенти
"Зрозуміло, що ми всі підтримуємо Юлію Володимирівну. Але треба робити все, як книжка пише. Ми прослухали виступи, ми почули програмну заяву кандидата в президенти - перейдемо до справи", - заявив головуючий Іван Кириленко.
Рішення було прийняте "одностайно".
"Я йду в президенти, щоб Україна не втратила ще 5 років", - заявила вона на з'їзді.
Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, зібрання в Палаці спорту в Києві відвідали тисячі людей.
Фото: ВВС Україна
Фото: УНІАН
Спочатку перед делегатами виступив колишній голова УПЦ (КП) Філарет.
"Хочу, щоб і ваша партія сприяла єднанню українського народу. Помолимося, щоб Бог благословив ваш з'їзд, який служитиме інтересам українського народу", - зазначив він.
Після молитви Філарет подякував українським президентам, які намагалися здобути томос для української православної церкви, зокрема Петру Порошенку.
Фото: ВВС Україна
Він не робив заяв про підтримки певних кандидатів на цих виборах.
Водночас перший президент України Леонід Кравчук виступив на з'їзді особисто і прямо закликав українців підтримати Юлію Тимошенко на президентських виборах.
Фото: ВВС Україна
"Юлія Тимошенко - сильна і могутня постать. Майстер людинознавства. Пропоную підтримати її кандидатом у президенти", - зазначив він.
Виступ Кравчука делегати супроводжували потужними оваціями.
Підтримав її у відеозверненні екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі.
"Треба прибирати Порошенка і його банду. І в цьому суперництві я бажаю успіху Юлії Тимошенко", - заявив він.
Саакашвілі подякував Тимошенко за гуманітарну допомогу Грузії під час грузинсько-російської війни 2008 року.
Фото: ВВС Україна
Після цього на великому екрані демонструвалися фотографії з сімейного фотоальбому Юлії Тимошенко.
Фото: ВВС Україна
У своєму виступі перед делегатами Юлія Тимошенко пообіцяла зміни у країні.
"Україна повністю вичерпала запас страждань. Від сьогодні починаємо зовсім інший етап... Поступ до величі", - зазначила вона.
"Знаю зраду, тому нікому і ніколи не завдам такого болю: ні людям, ні країні", - додала політик.
Як почесних гостей запросили оборонців донецького аеропорту. Один з них прочитав вірш, у якому назвав Юлію Тимошенко "єдиним політичним кіборгом України".
Фото: ВВС Україна
Юлія Тимошенко запевнила, що як головнокомандувач "не розглядатиме війну як прибутковий бізнес".
Нагадаємо, що згідно з даними Комітету виборців України на рекламу передвиборчої програми "Новий курс" ВО ""Батьківщина", лідером якої є Юлія Тимошенко, витратила близько 100 мільйонів гривень за півроку.
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