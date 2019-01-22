З'їзд "Батьківщини" висунув Юлію Тимошенко кандидатом в президенти

З‘їзд партії "Батьківщина" висунув ц президенти очільницю політсили екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

"Зрозуміло, що ми всі підтримуємо Юлію Володимирівну. Але треба робити все, як книжка пише. Ми прослухали виступи, ми почули програмну заяву кандидата в президенти - перейдемо до справи", - заявив головуючий Іван Кириленко.

Рішення було прийняте "одностайно".

"Я йду в президенти, щоб Україна не втратила ще 5 років", - заявила вона на з'їзді.

Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, зібрання в Палаці спорту в Києві відвідали тисячі людей.



Фото: ВВС Україна

Біля Палацу спорту, тим часом, проходила нечисленна акція противників Тимошенко.



Фото: УНІАН

Спочатку перед делегатами виступив колишній голова УПЦ (КП) Філарет. "Хочу, щоб і ваша партія сприяла єднанню українського народу. Помолимося, щоб Бог благословив ваш з'їзд, який служитиме інтересам українського народу", - зазначив він. Після молитви Філарет подякував українським президентам, які намагалися здобути томос для української православної церкви, зокрема Петру Порошенку.

Фото: ВВС Україна Він не робив заяв про підтримки певних кандидатів на цих виборах. Водночас перший президент України Леонід Кравчук виступив на з'їзді особисто і прямо закликав українців підтримати Юлію Тимошенко на президентських виборах.

Фото: ВВС Україна "Юлія Тимошенко - сильна і могутня постать. Майстер людинознавства. Пропоную підтримати її кандидатом у президенти", - зазначив він. Виступ Кравчука делегати супроводжували потужними оваціями.

Підтримав її у відеозверненні екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі.

"Треба прибирати Порошенка і його банду. І в цьому суперництві я бажаю успіху Юлії Тимошенко", - заявив він.

Саакашвілі подякував Тимошенко за гуманітарну допомогу Грузії під час грузинсько-російської війни 2008 року.



Фото: ВВС Україна

Після цього на великому екрані демонструвалися фотографії з сімейного фотоальбому Юлії Тимошенко.

Фото: ВВС Україна

У своєму виступі перед делегатами Юлія Тимошенко пообіцяла зміни у країні. "Україна повністю вичерпала запас страждань. Від сьогодні починаємо зовсім інший етап... Поступ до величі", - зазначила вона. "Знаю зраду, тому нікому і ніколи не завдам такого болю: ні людям, ні країні", - додала політик. Як почесних гостей запросили оборонців донецького аеропорту. Один з них прочитав вірш, у якому назвав Юлію Тимошенко "єдиним політичним кіборгом України".

Фото: ВВС Україна Юлія Тимошенко запевнила, що як головнокомандувач "не розглядатиме війну як прибутковий бізнес".