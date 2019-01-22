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З'їзд "Батьківщини" висунув Юлію Тимошенко кандидатом в президенти

Рішення було прийняте "одностайно"
З‘їзд партії "Батьківщина" висунув ц президенти очільницю політсили екс-прем’єра Юлію Тимошенко.
З Фото: УНІАН

"Зрозуміло, що ми всі підтримуємо Юлію Володимирівну. Але треба робити все, як книжка пише. Ми прослухали виступи, ми почули програмну заяву кандидата в президенти - перейдемо до справи", - заявив головуючий Іван Кириленко.

Рішення було прийняте "одностайно".

"Я йду в президенти, щоб Україна не втратила ще 5 років", - заявила вона на з'їзді.

Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна, зібрання в Палаці спорту в Києві відвідали тисячі людей.


Фото: ВВС Україна

Біля Палацу спорту, тим часом, проходила нечисленна акція противників Тимошенко.


Фото: УНІАН

Спочатку перед делегатами виступив колишній голова УПЦ (КП) Філарет.

"Хочу, щоб і ваша партія сприяла єднанню українського народу. Помолимося, щоб Бог благословив ваш з'їзд, який служитиме інтересам українського народу", - зазначив він.

Після молитви Філарет подякував українським президентам, які намагалися здобути томос для української православної церкви, зокрема Петру Порошенку.


Фото: ВВС Україна

Він не робив заяв про підтримки певних кандидатів на цих виборах.

Водночас перший президент України Леонід Кравчук виступив на з'їзді особисто і прямо закликав українців підтримати Юлію Тимошенко на президентських виборах.


Фото: ВВС Україна

"Юлія Тимошенко - сильна і могутня постать. Майстер людинознавства. Пропоную підтримати її кандидатом у президенти", - зазначив він.

Виступ Кравчука делегати супроводжували потужними оваціями.

Підтримав її у відеозверненні екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі.

"Треба прибирати Порошенка і його банду. І в цьому суперництві я бажаю успіху Юлії Тимошенко", - заявив він.

Саакашвілі подякував Тимошенко за гуманітарну допомогу Грузії під час грузинсько-російської війни 2008 року.


Фото: ВВС Україна

Після цього на великому екрані демонструвалися фотографії з сімейного фотоальбому Юлії Тимошенко.

Фото: ВВС Україна

У своєму виступі перед делегатами Юлія Тимошенко пообіцяла зміни у країні.

"Україна повністю вичерпала запас страждань. Від сьогодні починаємо зовсім інший етап... Поступ до величі", - зазначила вона.

"Знаю зраду, тому нікому і ніколи не завдам такого болю: ні людям, ні країні", - додала політик.

Як почесних гостей запросили оборонців донецького аеропорту. Один з них прочитав вірш, у якому назвав Юлію Тимошенко "єдиним політичним кіборгом України".


Фото: ВВС Україна

Юлія Тимошенко запевнила, що як головнокомандувач "не розглядатиме війну як прибутковий бізнес".

Нагадаємо, що згідно з даними Комітету виборців України на рекламу передвиборчої програми "Новий курс" ВО ""Батьківщина", лідером якої є Юлія Тимошенко, витратила близько 100 мільйонів гривень за півроку.

 

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22 01 2019 15:30
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