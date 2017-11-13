З'їзд суддів обрав свого суддю в Конституційний Суд

З'їзд суддів обрав суддею Конституційного суду за своєю квотою голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка.

Його кандидатуру підтримали 186 із 287 делегатів XIV позачергового з'їзду суддів у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Городовенка обрали на з'їзді таємним голосуванням. Лічильна комісія оголосила його переможцем.

Городовенко народився 22 лютого 1968 року в Мелітополі (Запорізька область). Закінчив Українську юридичну академію. З 1993-го до 2003 року він працював суддею Мелітопольського міського суду, потім очолював цей суд. Із 2005 року – обіймає посаду голови Апеляційного суду Запорізької області.

Городовенко є представником України в Консультативній раді європейських суддів Комітету міністрів ради Європи. Він – професор кафедри історії та теорії держави і права Запорізького національного університету, доктор юридичних наук.

Нагадаємо, вибори голови Конституційного суду України 2 листопада не відбулися.

Президент Петро Порошенко видав чотири укази, якими призначив 231 суддю. Порошенко призначив 114 суддів нового Верховного суду.

Вища кваліфікаційна комісія уже проводить відбір на посаду суддів судів першої інстанції, а незабаром розпочнеться конкурс і на посади суддів апеляційних судів.