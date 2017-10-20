Зламане життя: що відомо про загиблих та потерпілих в Харкові, - ФОТО

У Харкові на вулиці Сумській 18 жовтня автомобіль Lexus проїхав на червоне світло і став причиною масової загибелі і травмування людей. Станом на сьогодні відомо про 5 загиблих і 6 травмованих.

Поліція оприлюднила повний список імен загиблих і постраждалих у ДТП в Харкові. Висловлюємо співчуття їхнім близьким та родичам.

Імена загиблих в ДТП у Харкові

Нацполіція у Харківській області повідомила імена 5 загиблих: Олександр Євтєєв, Ніна Кобисєва, Алла Сокол, Анастасія Сокол, Олена Умаєва.

Євтєєв Олександр Сергійович, 27 років, мешкав у м. Харків, уродженець Сум, громадянин України. Про чоловіка відомо з його профілю у ФБ. Він був одружений з Оксаною Євтєєвою, весілля було всього півроку тому. Дружина Олександра разом із сестрою також була на місці трагедії. Жінки сильно постраждали і перебувають у лікарні. Олександра Євтєєва поховають у рідних Сумах 20 жовтня.

27-річний Олександр Євтєєв загинув внаслідок ДТП у Харкові

Олександр Євтєєв з дружиною Оксаною Євтєєвою, яка постраждала у ДТП

Кобисєва Ніна Львівна, 28 років, мешкала в с. Тишинковка Харківської області, громадянка України.

Сокол Алла Вікторівна, 46 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України. Загинула на місці ДТП разом із донькою Анастасією.

46-річна Алла Сокол загинула на місці ДТП разом із донькою

Сокол Анастасія Олексіївна, 19 років, мешкала смт. Солоницівка Харківської області, громадянка України. Дівчину разом із матір'ю поховають 21 жовтня.

У ДТП в Харкові загинула 19-річна дівчина Анастасія Сокол

Усманова Олена, більш детальні дані та родичі встановлюються.

Імена травмованих у ДТП в Харкові

До лікарень доставлені (за інформацією харківської поліції): Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко, Оксана Євтєєва, Діана Берченко, Жанна Власенко, Анна Комар.

Євтєєва (Берченко) Оксана Ігорівна, 27 років, жителька Харкова, громадянка України. Згідно з її профілем у ФБ, працює у Global Bilgi на керівній посаді. Вона дружина загиблого Олександра Євтеєва. Стан Оксани важкий.

Оксана Євтєєва втратила чоловіка у харківській трагедії. Разом із сестрою перебуває в лікарні

Берченко Діана Ігорівна, 20 років, жителька Харкова, громадянка України. Також співробітниця Global Bilgi. Сестра Оксани Євтєєвої. Знайомі дівчини кажуть, що вона готувалася вийти заміж. Зараз Діана у важкому стані.

Діана Берченко перебуває у 4-тій Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова

Важливо! Сестри Оксана Євтєєва та Діана Берченко перебувають у важкому стані. У них пошкодження внутрішніх органів та переломи, після прибуття в лікарню постраждалі перенесли операції. Дівчатам дуже потрібна кров. Друзі постраждалих закликають прийти в медичні заклади і здати кров для сестер: Харків'янам: 4-та лікарня невідкладної допомоги (приходити з паспортом) з 9 до 12 год. Називайте імена сестер і відділення інтенсивної терапії. Адреса: провулок Балакірєва, 3а. Тел.: (057) 343-07-44 Не харків'янам: Центр переливання крові (приходити з паспортом) з 9 до 15 год. Талон на кров з центру передати в невідкладну допомогу, 2 поверх, інтенсивна терапія. Адреса Центру переливання крові: вулиця Клочківська, 366. Тел.: (057) 337-85-01

Власенко Жанна Олександрівна, 30 років, жителька Харкова, громадянка України. Жінка перебуває на 20-му тижні вагітності. Життя дитини вдалося врятувати, зараз жінка перебуває у стані медикаментозного сну – лікарі кажуть, що дитині це не зашкодить. У вагітної – важка черепно-мозкова травма, але стан наразі стабільний. Хірургічного втручання жінка не потребує.

На тротуарі вагітна Жанна стояла разом з подругою, яка приїхала зі столиці. Подругу госпіталізували в іншу лікарню, її стан медики оцінюють як стабільний.

Неудачин Юрій Юрійович, 29 років, житель Харкова, громадянин України. Стан чоловіка тяжкий, травми різного ступеню складності.

Нестеренко Оксана Василівна, 36 років, жителька Києва, громадянка України. Має численні травми.

Комар Галина Миколаївна, 26 років, жителька Кременчука, громадянка України. Має численні травми, стан жінки стабільний.