Злочинці, які були звільнені за "законом Савченко" вбили 55 людей за рік

У поліції кажуть, якщо закон не змінять, до кінця місяця на волю вийде ще 1 тис. в'язнів

За час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.

Протягом 2016 року 55 вбивств в Україні скоїли саме ті, хто вийшов на волю за "законом Савченко", - повідомляє ТСН.

Цей документ дозволив перераховувати в'язням строки. Тобто рік, проведений у СІЗО, за цим законом, став вважатися за два. Саме рік за два, який застосували до в'язнів, дав змогу останнім вийти на свободу достроково.

Сьогодні ті, хто приймали документ, через рік його страшних наслідків, зізнаються: мало того, що його не читали, виявляється, 450 народним обранцям було просто незручно відмовити нардепу Надії Савченко, яка на той час була в російському полоні. Сама ж авторка закону на запитання ТСН відповідати відмовилася.

Завдяки "закону Савченко" на волю вийшли чимало одіозних фігур, серед яких – суддя-колядник Зварич (спіймали на хабарі 1 млн грн) та екс-депутат Лозинський, який серед білого дня розстріляв селянина.

Однак цей закон дозволив вийти на свободу і тим, хто сидів у СІЗО, провину яких роками доказували, та ті в'язні, які вчинили незначні злочини.

Цей закон має не тільки темну сторону, кажуть правозахисники. Адже виходить, що слідчі можуть роками утримувати людину в СІЗО, не несучи за це жодної відповідальності. Судді роками можуть розглядати справу, теж не зважаючи на розумні терміни.

У поліції кажуть, якщо закон не змінять, до кінця місяця на волю вийде ще 1 тис. в'язнів.

Зазначимо, що народний депутат України, член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко сподівається на скасування "закону Савченко" вже в лютому цього року.

Як відомо, "закон Савченко" набув чинності 24 грудня 2015 року. Згідно з ним, кожен день попереднього ув'язнення має бути зарахований як два дніосновного покарання.

За "законом Савченко" достроково вийшли на волю екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суда Ігор Зварич та екс-нардеп України Віктор Лозинський.

Міністр юстиції Павло Петренко стверджує, що з початку року за так званим "законом Савченко", на волю вийшли близько тисячі вбивць.