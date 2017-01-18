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Злочинця, який утік із зали суду в Києві впіймали в Одесі , - ВІДЕО

Оперативникам довелося застосувати табельну зброю
Вранці 17 січня поліцейські затримали в Одесі підозрюваного в крадіжці і навмисному вбивстві, який 12 грудня скоїв втечу із зали суду в Києві.
Злочинця, який утік із зали суду в Києві впіймали в Одесі , - ВІДЕО Фото: od.npu.gov.ua

Затримання пройшло о 8:30 в на вул. Проценка в Суворовському районі Одеси. Оперативникам Управління карного розшуку області довелося застосувати табельну зброю, -  повідомляють на сайті обласної поліції.

Під час затримання злочинець намагався втекти на автомобілі, але в результаті злагоджених дій правоохоронців автомобіль заблокували в районі вул. Грушевського, а зловмисника затримали і доправили у відділення поліції.

Затриманий дає свідчення і буде переданий київським правоохоронцям.

Нагадаємо, 12 грудня громадянин Молдови Василь Стрижка втік з Києво-Святошинського суду столиці.

До слова, у Тернополі декілька осіб у камуфляжній формі та балаклавах увірвалися в зал районного суду під час засідання у справі про вбивство депутата Кременецької райради та громадського активіста Віталія Ващенка.

 
 
 
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18 01 2017 10:24
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