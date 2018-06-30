Злива на Прикарпатті зруйнувала дев'ять кілометрів автодоріг, пошкодила дев'ять мостів

Сильний дощ в Івано-Франківській області підтопив не лише житлові, а й адміністративні будівлі

28 червня в Івано-Франківській області злива підтопила 188 житлових будівель, 12 прибудинкових території, 1250 присадибних ділянок, зруйнувала дев'ять кілометрів автомобільних доріг та пошкодила п'ятдесят чотири кілометри доріг місцевого значення і дев'ять мостів.

Як повідомляють у ДСНС, за оперативною інформацією станом на 12:00 спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, на території Рожнятівського району та Яремчанської міської ради.

"Всього підтоплено: 188 житлових будівель, 12 прибудинкових території ж/б, 1250 присадибних ділянок, зруйновано 9 км. автомобільних доріг та пошкоджено 54 км. доріг місцевого значення, пошкоджено 8 автомобільних мостів та 1 пішохідний, які сполучають сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками", – зазначають рятувальники.

За інформацією ДСНС, залишаються частково підтоплені окремі підвальні приміщення житлових будинків. В районах області працюють мобільно-оперативні групи територіальних підрозділів Управління ДСНС в області. На територіях підтоплених населених пунктів працюють комісії органів місцевого самоврядування з уточнення розмірів завданих збитків. Ситуацію контролює Управління ДСНС в області.

Нагадаємо, в суботу злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.