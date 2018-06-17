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Злива у Вінниці затопила дороги і повалила дерева, – ФОТО

Потужна злива затопила вулиці міста
Сьогодні, 17 червня, у Вінниці пройшла потужна злива. Через негоду затопило дороги і повалило дерева.
Злива у Вінниці затопила дороги і повалила дерева, – ФОТО Фото: vn.20minut.ua

Зокрема, як повідомляють у ДСНС, о 17:22 на вул. Пирогова, 73 на припаркований автомобіль ВАЗ впало дерево. Рятувальники, які прибули на виклик, прибрали гілля з даху.

Годиною раніше, о 16:39 у Немирівському районі в с. Озеро через сильний вітер дерево впало на автошлях та перегородило рух для автотранспорту. Бійці ДСНС розкряжували деревину та звільнили проїжджу частину дороги.

Видання "20 хвилин" повідомляє, що водії губили номерні знаки, автомобілі рухалися в потоках води, рівень якої діставав до дверцят.


Фото: vinbazar.com


Фото: vn.20minut.ua


Фото: vn.20minut.ua


Фото: facebook.com | Станіслав Нижник-Оскольський

Нагадаємо, в Одеській області пронісся смерч.

 

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17 06 2018 23:24
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