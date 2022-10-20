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Зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України – Галущенко

Ольга
Матарикіна
У перші дні, коли попросили зменшити споживання, українці зекономили 10% електроенергії.
Зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України – Галущенко Фото: з вільних джерел
Українці мають добровільно обмежувати споживання електроенергії, аби допомоги мережі впоратися з наслідками російських обстрілів. Зменшення споживання хоча би на 20% критично допомогло б енергосистемі. 
 
Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у ефірі телемарафону, пише Lb. 
 
"У перші дні було 10% – і це непоганий результат, але ми просимо громадян обʼєднатися та якомога більше заощаджувати. На жаль, ми бачимо й інші приклади, коли наші заклики не працювали, в певних там західних, наприклад, областях", – зазначив міністр.
 
Він визнав, що це є результатом, зокрема, і недостатньої комунікації з населенням. Галущенко наголосив, що варто обʼєднатися заради перемоги на енергетичному фронті. 
 
"Я би просив по всіх областях максимально заощаджувати, але я дуже прошу, я розумію, що інтенсивність обстрілів відбувається по всій Україні, вони знищують енергосистему всієї держави", – заявив Галущенко. 
 
Якщо добровільне обмеження споживання буде недостатнім, електроенергію вимикатимуть примусово. 
 
Аби уникнути колапсу системи, українців закликали добровільно мінімізувати споживання з 7:00 до 23:00. Якщо цього буде недостатньо, електроенергію у містах вимикатимуть почергово.
 
Нагадаємо, за даними на 19 жовтня, внаслідок російських атак серйозно пошкоджено близько 40% об'єктів енергетики України.
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20 10 2022 13:19
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