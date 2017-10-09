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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЗМІ дізнались, що Саакашвілі провів зустріч з Тимошенко

На ній також були присутні Дмитро Добродомов, Віктор Чумак, Новак та інші
У неділю, 10 вересня, екс-президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі перебуває в Жешуві (Польща), де планує дати прес-конференцію.
ЗМІ дізнались, що Саакашвілі провів зустріч з Тимошенко Фото: Reuters

Раніше планувалося, що політик проведе прес-конференцію в Перемишлі. Пізніше стало відомо, що сьогодні о 10 ранку Саакашвілі звернеться в Жешуві, пише "Українська правда".

Вночі політик виклав світлину з Жешува у Facebook.

Також за даними видання до Жешува прибула також лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. У готелі Метрополітен у них з Саакашвілі відбулася зустріч. На ній також були присутні Дмитро Добродомов, Віктор Чумак, Новак та інші. Зокрема, обговорювали перспективи перетину кордону.

Присутність Тимошенко один зі співрозмовників ЗМІ пояснив тим, що "вона за справедливість".

Нагадаємо, вчора Міхеїл Саакашвілі повідомив, що вже вирушив до кордону.

Сьогодні Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краковець о 14.00.

Також 9 вересня правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі Міхеіла Саакашвілі на пункті пропуску "Краковець".

Зокрема через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

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10 09 2017 11:17
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