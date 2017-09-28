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ЗМІ дізналися деталі рішення РНБО про управління державою в умовах надзвичайного стану

Документ має на меті прискорити ухвалення державою рішень в умовах надзвичайного стану
Введене в дію рішення РНБО про управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період дозволить прискорити ухвалення спільних рішень державними органами влади
ЗМІ дізналися деталі рішення РНБО про управління державою в умовах надзвичайного стану Фото: president.gov.ua

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на інформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, згідно з Конституцією 2004 року, для проведення певних заходів потрібна велика кількість узгоджень, що є недопустимим в умовах кризової ситуації.

"Концепція визначає, в якому напрямку має розвиватися нормативна база, щоб в умовах надзвичайного чи воєнного стану система була працездатна", - пояснило джерело.

Він уточнив, що у документі прописані конкретні напрями та шляхи взаємодії у надзвичайній ситуації. Документ має гриф "для службового користування", додав він.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 13 вересня Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

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28 09 2017 22:36
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