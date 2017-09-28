ЗМІ дізналися деталі рішення РНБО про управління державою в умовах надзвичайного стану
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на інформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, згідно з Конституцією 2004 року, для проведення певних заходів потрібна велика кількість узгоджень, що є недопустимим в умовах кризової ситуації.
"Концепція визначає, в якому напрямку має розвиватися нормативна база, щоб в умовах надзвичайного чи воєнного стану система була працездатна", - пояснило джерело.
Він уточнив, що у документі прописані конкретні напрями та шляхи взаємодії у надзвичайній ситуації. Документ має гриф "для службового користування", додав він.
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 13 вересня Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.
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