ЗМІ дізналися зарплату Коноплянки в німецькому клубі
Про це повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, Коноплянка відповідно до свого контракту отримує близько чотирьох мільйонів євро на рік. Співвідносну зарплату в клубі мають тільки Леон Горетцка і Франко Ді Санто.
Згідно оприлюднення даними, Шальке витрачає на зарплати гравців 50 мільйонів євро на рік, а середня заробітна плата становить два мільйони євро.
Раніше Коноплянка зізнавався, що до приходу Доменіко Тедескі на пост головного тренера Шальке він перебував у важкому психологічному стані.
За словами футболіста, влітку він мав пропозиції від клубів з трьох різних чемпіонатів і, якби не зміна головного тренера в Шальке, він би прийняв одне з них.
Нагадаємо, раніше Коноплянка відзначився дублем у першому офіційному матчі сезону за Шальке.
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