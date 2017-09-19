ЗМІ дізналися зарплату Коноплянки в німецькому клубі

Євген Коноплянка є одним з найбільш високооплачуваних гравців Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка є одним з найбільш високооплачуваних гравців свого клубу.

Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, Коноплянка відповідно до свого контракту отримує близько чотирьох мільйонів євро на рік. Співвідносну зарплату в клубі мають тільки Леон Горетцка і Франко Ді Санто.

Згідно оприлюднення даними, Шальке витрачає на зарплати гравців 50 мільйонів євро на рік, а середня заробітна плата становить два мільйони євро.

Раніше Коноплянка зізнавався, що до приходу Доменіко Тедескі на пост головного тренера Шальке він перебував у важкому психологічному стані.

За словами футболіста, влітку він мав пропозиції від клубів з трьох різних чемпіонатів і, якби не зміна головного тренера в Шальке, він би прийняв одне з них.

Нагадаємо, раніше Коноплянка відзначився дублем у першому офіційному матчі сезону за Шальке.