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ЗМІ дізналися зміст записів останніх хвилин життя Хашоґджі

За інформацією Al Jazeera і Daily Sabah, журналіст просив зняти з його голови мішок
За інформацією телеканалу Al Jazeera, керівник відділу розслідувань турецької газети Daily Sabah ознайомився зі змістом аудіозаписів останніх хвилин життя саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі.
ЗМІ дізналися зміст записів останніх хвилин життя Хашоґджі Фото: epa.eu

Як повідомляє Al Jazeera, репортер, який зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі, на записі каже: "Я задихаюся ... Зніміть пакет з моєї голови, у мене клаустрофобія".

На момент смерті на голові Хашоґджі був пластиковий пакет і він, ймовірно, помер від удушення. Глава відділу розслідувань Daily Sabah розповів, що це випливає з аудіозаписи події в будівлі саудівського консульства у Стамбулі. Прибулі з Саудівської Аравії люди закрили підлогу плівкою і розчленували тіло журналіста – на це пішло близько 15 хв. Керував процесом, заявляє турецький журналіст, саудівський судмедексперт Салаха аль-Тубаіджі.

Al Jazeera нагадує, що під час огляду будівлі посольства знайшли сліди кислоти, в якій могли розчинити останки Хашоґджі.

За словами керівника відділу розслідувань Daily Sabah, газета найближчим часом опублікує фотографії інструментів, які використовувалися вбивцями.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька влада передала аудіозаписи вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоґджі Сполученим Штатам, Франції, Німеччині, Великобританії і Саудівській Аравії.

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11 11 2018 22:25
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