ЗМІ: Глава Пенагону готовий відновити контакти з Міноборони Росії
Можливість переговорів виникла після зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 липня у Гельсінкі, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації.
"Діалог між Меттісом і Шойгу стане ще одним кроком до проведення більш регулярних політичних переговорів на вищому рівні між двома ядерними державами, відносини яких останніми роками погіршилися до найгіршого моменту після холодної війни", - наголошує видання.
Не уточнюється, чи мова йде про особисту зустріч або телефонні переговори.
"Поки ми не можемо нічого повідомити з цього приводу, але, якщо щось зміниться, ми дамо вам знати", - заявили у Пентагоні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками розвідки США про те, що Росія втручалась в американські вибори.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії