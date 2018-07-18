ЗМІ: Глава Пенагону готовий відновити контакти з Міноборони Росії

Глава Пентагону Джеймс Меттіс висловив готовність провести перші від 2015 року переговори з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Можливість переговорів виникла після зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 липня у Гельсінкі, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації.

"Діалог між Меттісом і Шойгу стане ще одним кроком до проведення більш регулярних політичних переговорів на вищому рівні між двома ядерними державами, відносини яких останніми роками погіршилися до найгіршого моменту після холодної війни", - наголошує видання.

Не уточнюється, чи мова йде про особисту зустріч або телефонні переговори.

"Поки ми не можемо нічого повідомити з цього приводу, але, якщо щось зміниться, ми дамо вам знати", - заявили у Пентагоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками розвідки США про те, що Росія втручалась в американські вибори.