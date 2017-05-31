ЗМІ можуть зобов'язати дотримуватися "політичного балансу" в новинах

"У нашому законодавстві сьогодні немає норми, яка зобов'язує новинні ресурси бути чесними", – заявила Сюмар

У Верховній Раді незабаром зареєструють проект закону про аудіовізуальні послуги, який передбачає дотримання політичного балансу в новинах.

"Проект закону ще не зареєстрований, але скоро буде", – повідомила заступник голови фракції "Народний фронт" у парламенті Вікторія Сюмар в інтерв'ю Ліга.net.

"Це ми робимо відповідно до зобов'язань Ради Європи, цей законопроект розроблено експертами Ради Європи. Там буде норма про те, що новини повинні бути правдивими, об'єктивними і збалансованими. У нашому законодавстві сьогодні немає норми, яка зобов'язує новинні ресурси бути чесними", – заявила Сюмар.

"Можу сказати, що телеканали вже сьогодні досить різко відреагували на цю норму, на що європейці нас запитали: А, власне, чому?", – зазначила вона.

На запитання, як досягти об'єктивності, якщо правду часто складно довести, Сюмар відповіла: "Йдеться про баланс".

"Наприклад, у кодексі ВВС чітко прописано, що у них в ефірній сітці за тиждень повинні бути висвітлені всі парламентські чи основні політичні сили країни – нікого не ігнорують, всім дають висловитися. Починати потрібно хоча б із цього", – сказала вона.

"Тому що картина неприємна. Я вчора дивилася вечірній випуск новин на "Інтері" – там 7 сюжетів проти "Народного фронту". Вони, використовуючи державні частоти, мстять за щось своїм політичним опонентам. Загальнонаціональний канал не повинен собі цього дозволяти. Це працює точно не в інтересах споживачів інформації, вони-то зацікавлені у правді", – сказала депутат НФ.

На зауваження, що канал "Еспресо" добре висвітлює "Народний фронт", а "Опозиційний блок" – не часто, а канал "1 + 1" швидко "перетворюється на пропагандистський майданчик, коли це дуже потрібно (Ігорю) Коломойському", Сюмар відповіла :

"Питання балансу має стосуватися всіх, приклад із "Інтером" був просто найсвіжішим".

"У нас на телебаченні багато таких речей, про які не прийнято говорити: це постановочні сюжети, маніпуляція, відверта брехня, ігнорування другої точки зору. Це дуже сильно спотворює порядок денний в очах суспільства", – зазначила вона.

На зауваження, що за даними "Чесно" партія "Народний фронт" – у лідерах із розміщення джинси у ЗМІ, Сюмар відповіла: "Я цим не займаюся. Я завжди була противником подібної практики. Можливо, щось і є, я не заперечую . Але особисто я за роки депутатства не написала жодного подібного тексту".

"Я навіть працюю зараз над законопроектом, в якому було б чітке визначення джинси, щоб за це можна було б притягнути до відповідальності. Тому що коли чую на радіо поруч із новиною про загибель наших військових щось типу "доведено унікальні властивості горілки такої-то", стає соромно", – сказала депутат.

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