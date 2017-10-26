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ЗМІ: НАТО звинуватить РФ у брехні щодо навчань "Запад-2017"

Експерти НАТО, проаналізувавши дані знімків із супутників, прийшли до висновку, що в маневрах були задіяні десятки тисяч солдатів
Експерти НАТО проаналізували супутникові знімки навчань "Запад-2017" і виявили десятки тисяч солдатів, тоді як Росія запевняла, що в маневрах бере участь менше 13 тисяч військовослужбовців.
ЗМІ: НАТО звинуватить РФ у брехні щодо навчань "Запад-2017" Фото: БЕЛТА

По це повідомило видання Die Welt, посилаючись на джерела в НАТО, пише DW.com.

Експерти НАТО, проаналізувавши дані знімків із супутників, прийшли до висновку, що в маневрах були задіяні десятки тисяч солдатів.

У той же час, для навчань з військовими з'єднаннями, що перевищують 13 тисяч осіб, необхідна участь спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), які, однак, не були присутні на маневрах.

НАТО збирається звинуватити Росію в усвідомленому введенні в оману. Альянс вважає, що Росія свідомо занизила кількість військовослужбовців, які взяли участь в навчаннях "Запад-2017".

Це питання буде піднято на засіданні Ради НАТО - Росія, яке відбудеться в той же день, 26 жовтня, в Брюсселі.

"Ми абсолютно ясно заявимо, що думаємо про таку поведінку", - цитує видання свої джерела в Північноатлантичному альянсі.

Як відомо, ще в липні представники НАТО не приховували скепсису щодо реальних цифр учасників навчань.
Генсек альянсу Йенс Столтенберг зазначив тоді, що, виходячи з попереднього досвіду, Росія може занижувати чисельність військових, задіяних в навчаннях.

Раніше секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляв, що на останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив про завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2017".

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни вивели свої війська з території Білорусі до 30 вересня.

 

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26 10 2017 07:18
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