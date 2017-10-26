ЗМІ: НАТО звинуватить РФ у брехні щодо навчань "Запад-2017"
По це повідомило видання Die Welt, посилаючись на джерела в НАТО, пише DW.com.
Експерти НАТО, проаналізувавши дані знімків із супутників, прийшли до висновку, що в маневрах були задіяні десятки тисяч солдатів.
У той же час, для навчань з військовими з'єднаннями, що перевищують 13 тисяч осіб, необхідна участь спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), які, однак, не були присутні на маневрах.
НАТО збирається звинуватити Росію в усвідомленому введенні в оману. Альянс вважає, що Росія свідомо занизила кількість військовослужбовців, які взяли участь в навчаннях "Запад-2017".
Це питання буде піднято на засіданні Ради НАТО - Росія, яке відбудеться в той же день, 26 жовтня, в Брюсселі.
"Ми абсолютно ясно заявимо, що думаємо про таку поведінку", - цитує видання свої джерела в Північноатлантичному альянсі.
Як відомо, ще в липні представники НАТО не приховували скепсису щодо реальних цифр учасників навчань.
Генсек альянсу Йенс Столтенберг зазначив тоді, що, виходячи з попереднього досвіду, Росія може занижувати чисельність військових, задіяних в навчаннях.
Раніше секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляв, що на останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).
Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.
Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив про завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2017".
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