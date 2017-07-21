ЗМІ назвали прізвище жінки, яка показала груди на зустрічі Порошенка з Лукашенком

Дівчина начебто була акредитована на офіційну зустріч президентів

Журналістам стала відома особа активістки Femen, яка показала груди на офіційній зустрічі президентів Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.

Дівчину звати Анжеліна Діаш. Вона була помічена в участі на багатьох акціях руху "Фемен", інформує "Страна".

Зокрема, вона намагалася розбити фрагмент Берлінської стіни в Києві. Дівчина протестувала проти перешкод безвізовому режиму.

За інформацією "Страни", дівчина була акредитована на офіційну зустріч президента України й президента Білорусі як журналіст одного з українських друкованих видань.

Як відомо, Femen - рух, що отримав популярність своїми епатажними акціями протесту, під час яких активістки оголюють груди для привернення уваги.

Нагадаємо, що зустріч двох президентів не відбулася без інцидентів. Невідома жінка оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною. Також одному з членів делегації стало погано.