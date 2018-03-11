ЗМІ неправильно трактували інформацію про те, що люди знищили 60% диких тварин, – The Atlantic

Журнал The Atlantic придивився до доповіді "Living Planet Index", в якій йдеться про масове вимирання диких тварин і яка стала однією з найбільш обговорюваних подій кінця жовтня. Про дослідження написали тисячі ЗМІ, і більшість винесли в заголовки інформацію, що люди з 1974 року знищили 60% тварин. Видання виявило, що це не так.

Журналісти не зовсім правильно переказали зміст роботи, пише The Atlantic. Зокрема, видання звертає увагу на те, що фахівці не мали можливості дослідити всі види у всіх регіонах, тому з огляду на ситуацію щодо одних видів припускали, що відбувається з іншими (з поправками на те, що одні види досліджені краще за інших, в одних регіонах більше статистики, ніж в інших тощо).

Окрім того, ключовою в доповіді є фраза про скорочення популяції тих чи інших диких тварин в середньому на 60%. Щоб зрозуміти її, The Atlantic пропонує такий приклад. Припустимо, у вас є 5000 левів, 500 тигрів і 50 ведмедів. Через 40 років у вас 4500 левів, 100 тигрів і лише 5 ведмедів. Кількість левів скоротилася на 10%, тигрів – на 80% і ведмедів на 90%. В середньому це дає скорочення на 60%. Однак загальна кількість тварин при такому сценарії зменшилася з 5550 до 4605, тобто на 17%. Отже, з доповіді ми не можемо зробити висновок, що людина знищила 60% усієї кількості диких тварин.

Нарешті, в доповіді йдеться про те, що популяція половини видів, які моніторить "Living Planet Index", зростає, а половини – зменшується. Це означає, що при середніх значеннях у 60% з багатьма видами ситуація набагато серйозніша – як з тиграми і ведмедями з прикладу.

Водночас The Atlantic підкреслює: їх роз'яснення не означає, що ситуація з вимиранням тварин не катастрофічна і що люди не винні у знищенні дикої природи.