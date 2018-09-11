ЗМІ оприлюднили запис розмови міськголови Львова Садового, де він лає Гандзюк

У розпорядження видання "Інформатор" потрапив аудіозапис, на якому мер Львова Андрій Садовий дуже різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Із запису не зрозуміло, з ким розмовляє Андрій Садовий, однак добре чути його голос.

"З приводу цієї Гандзюк з Херсона. Щоб ти розумів, це є стерво, яка є лідером корупції в міській раді. Вона у мера права рука. Це її ідея, щоб всі депутати очолювали комунальні підприємства – 18 депутатів очолюють комунальні підприємства. Вона лідер відкатів по місту ... Це людина, яка має бути ув'язнена", – говорить Садовий.

Він звинувачує Гандзюк в "розвалі" місцевого відділення партії "Самопоміч".

"Вона дотична до розвалу "Самопомочі"... пропонували нашим депутатам... вони їх перекуповували", – говорить міськголова.

Андрій Садовий підтвердив, що голос на записі належить йому.

"Щодо запису. Голос мій. Моя реакція була емоційною і неадекватною після публічних зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні, від яких я і отримав інформацію, про яку йдеться на записі", – заявив мер.

"Шкодую, що тоді так висловлювався і приношу вибачення тим, кого це зараз стосується. З Катериною особисто знайомим не був. Доказів, які би підтверджували факти корупції, про які мені говорили в Херсоні, я так і не отримав", – додав він.

За словами Садового, ця розмова відбулася 27 серпня 2018 року, після нападу на Гандзюк. Однак видання "Інформатор" повідомляє, що запис був зроблений до нападу.

Вперше про існування такого запису повідомив 7 листопада депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, який увійшов до складу Тимчасової слідчої комісії з розслідування замаху на Гандзюк. За його словами, Садовий доручив херсонської організації "Самопомочі" збирати компромат на Гандзюк до нападу на неї.