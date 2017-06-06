ЗМІ опублікували секретну доповідь АНБ про втручання РФ у вибори в США

Російські хакери, ймовірно, змогли проникнути глибше в систему голосування в США, ніж вважалося раніше

Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.

Про це йдеться у секретній доповіді АНБ про російське втручання у вибори президента США 2016 року, опублікованій американським виданням The Intercept.

Надсекретний документ АНБ, що був анонімно переданий виданню, представляє аналіз багатомісячних кібератак російської розвідки на елементи американської виборчої інфраструктури. Доповідь від 5 травня 2017 року є найбільш детальним урядовим звітом про втручання Росії у вибори, пише видання.

У доповіді вказується, що російські хакери, ймовірно, змогли проникнути глибше в систему голосування в США, ніж вважалося раніше.

"Виконавці російського генштабу ГРУ... здійснили кібершпигунські операції щодо названої американської компанії в серпні 2016 року, очевидно для отримання інформації стосовно пов’язаного з виборами програмного забезпечення і обладняння... Виконавці, схоже, використали цю інформацію для розсилки фішингових листів на тему реєстрації виборців у місцеві урядові організації", - йдеться у документі.

Доповідь додає до оприлюдненої в січні картини втручання РФ у вибори в США деякі деталі, які не були оприлюднені через побоювання розкриття секретних джерел і методів.

АНБ дізналося, що російські урядові хакери отримали завдання з кібершпигунства спрямоване на американську та іноземні виборчі системи, зокрема вони зосереджені на частинах системи, що пов’язана з процесом реєстрації виборців, включаючи виробників обладнання, яке зберігає і перевіряє списки виборців.

Як сказано у доповіді, російський план був простий: під виглядом постачальника програмного забезпечення для виборів за допомогою розсилки документів Microsoft Word, заражених шкідливими програмами, які дають хакерам повний контроль над зараженим комп’ютером, обдурити співробітників місцевих органів влади.

При цьому хакерам спочатку необхідно було отримати доступ до внутрішніх систем одного з виробників програмного забезпечення, щоб зібрати інформацію для складання переконливих фішингових листів. Для цього вони використали підробні сторінки сервісів Google, де користувач мав вносити особисті дані.

додаток до секретної доповіді АНБ про фішингову операцію російської розвідки (друга сторінка не була надана the Intercept).

В аналізі АНБ немає висновків про те, чи вплинуло це втручання на результати виборів, але він визнає, що глибина проникнення хакерів залишається невідомою. Втім доповідь підвищує ймовірність того, що російські хакери втрутились, принаймні, у деякі елементи виборчої системи США із невизначеним результатом.

Журналісти зв’язувались з АНБ і Національною розвідкою щодо цієї доповіді. Як зазначає видання, чиновники просили не публікувати її, а від коментарів відмовились.

При цьому, видання з посиланням на незаваного офіцера розвідки зазначає, що з документа не варто робити глибокі висновки, оскільки аналіз не обов’язково є остаточним.

політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.