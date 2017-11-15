ЗМІ отримали докази бездіяльності НАЗК щодо декларацій топ-посадовців

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дійсно уникало перевірки декларацій найвищих посадовців держави.

Це випливає з довідки за результатами перевірки стану організації роботи в департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя, яка потрапила в розпорядження "Української правди".

Згідно з документом, перевірка виявила факти порушення встановленого механізму аналізу департаментом декларацій чиновників.

Так, у лютому-червні 2017 року НАЗК проводило повну перевірку декларацій за 2015 і 2016 роки міністра фінансів Олександра Данилюка, нардепів-радикалів Олега Ляшка та Андрія Лозового, депутата з "Опоблоку" Євгена Балицького, нардепа з "Самопомочі" Олени Сотник, а також чиновниці Державної судової адміністрації Світлани Павлюк.

Як зазначається у довідці, під час перевірки усіх декларацій, окрім Балицького, не направлялися запити про отримання відомостей, необхідних для такої перевірки – ані з реєстрів, ані з баз даних, ані з інших джерел.

Аналіз роботи НАЗК показав, що строки перевірок вищезазначених звітів про доходи сплили, але рішення про їхні результати так і не були ухвалені.

Також у довідці зазначається, що під час відповідних перевірок агентство не застосовувало автоматизовану систему моніторингу відповідності витрат декларантів отриманим ними доходам, що мало негативний вплив на якість аналізу та його тривалість.

Нагадаємо, що 14 листопада Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.

Зазначимо, що на початку листопада НАЗК склало протокол про корупцію на голову НАБУ Артема Ситника. Агентство заявило, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів у суді керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку. Таким чином, як стверджує агентство, глава НАБУ задіяв державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства.

Після цього, НАБУ викликало главу НАЗК Наталю Корчак на допит у так званій "справі про паркомісця" (в грудні 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на паркомісці Корчак паркується машина, якої немає в її декларації).

Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.