ЗМІ показали таємні статки заступника глави СБУ Демчини

Цивільна дружина та матір трьох дітей високопосадовця - 35-річна Ольга Воловчук - є власницею елітних автівок та мешкає у розкішному заміському маєтку

Згідно з декларацією за 2015 рік, перший заступник глави СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автівки чи заощаджень.

При цьому, за даними "Слідства.Інфо", цивільна дружина та матір трьох дітей високопосадовця - 35-річна Ольга Воловчук - є власницею елітних автівок та мешкає у розкішному заміському маєтку, повідомляє "Hromadske".

Зокрема, Воловчук має автопарк: Range Rover 2016 року вартістю біля $100 тисяч, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на $100 тисяч, Mazda 2014 року та Peugeot 2012 року випуску.

"На території маєтку на Петропавлівській Борщагівці, з якого виїхав позашляховик Воловчук, окрім великого 2-поверхового будинку, також розташовані господарська будівля, критий басейн та альтанка. За схожі об’єкти в цьому районі наразі просять до 10 мільйонів гривень", - йдеться у розслідуванні.

При цьому будинок не значиться у публічному реєстрі нерухомості, офіційно встановити його власника практично неможливо.

"Підтвердити, що родина Павла Демчини мешкає саме у цьому маєтку, допомогла племінниця Ольги Воловчук. Дівчина на ім’я Юлія навчається у Києві та живе в гуртожитку. Проте на її сторінках у соціальних мережах чимало світлин, зроблених саме в тому маєтку, з якого виїжджала на Range Rover Воловчук", - зазначають журналісти.

Сам Демчина, якого помітили біля того ж маєтку, категорично спростовує причетність до власності: "Скажіть, будь ласка, це Ваш будинок? - Ні. - А що ви там робите? - Періодично його відвідую. - А кого саме там відвідуєте? - Дітей, там живуть мої діти, скажем так".

Також повідомляється, що Воловчук володіє земельною ділянкою, яка розташована недалеко від їхнього родинного маєтку на Петропавлівській Борщагівці, там активно ведеться будівництво.

Офіційно Воловчук досі прописана у квартирі батьків на Рівненщині у н.п. Вараш, де на неї зареєстровано фірму, яка спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами. Фірма зареєстрована у тій самій батьківській квартирі та не веде активної діяльності.

Зазначається також, що протягом кількох останніх років матір Демчини - пенсіонерка Ніна Демчина - стала власницею 3-кімнатної квартири у новобудові у Рівному та будинку на 170 кв. м.у передмісті облцентру.

"Жодних офіційних джерел доходу, які б дозволили купувати елітні автівки і нерухомість, ані у генерала, ані у матері його дітей розшукати не вдалося. Відповіді на запит з проханням пояснити походження статків родини так і не отримали", - зазначано у розслідуванні.

У ЗМІ генерал-майора Демчину називають наближеним до президентського фаворита Ігоря Кононенка та "смотрящим" за СБУ від партії влади.

Як зазначив нардеп від БПП Сергій Лещенко, Демчина був пов’язаний з "горіховою мафією", яка силами СБУ блокує експорт українського горіха в Європу, вимагаючи "відкати".

Наприкінці 2016 року СБУ запідозрила у фінансуванні тероризму дві компанії, які імпортують в Україну сировину, на підставі чого заблокувала роботу одразу 16 трейдерів скрапленого газу. За словами Лещенка, таким чином СБУ намагалася зачистити ринок для окремих фірм. Зокрема, направила до Міністерства економічного розвитку лист до з вимогою накласти санкції на найбільших імпортерів, який підписано першим заступником голови СБУ.

"Подання від СБУ за підписом Павла Демчини, він особисто контролював весь цей процес", — зазначив Лещенко

Раніше ЗМІ повідомляли, що фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів, пов’язані з Віктором Медведчуком, а також мають опосередкований стосунок до кондитерської корпорації "Рошен".

6 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі заборонило (з 18 березня цього року) імпорт зрідженого газу 16 великим українським компаніям і 8 фірмам-нерезидентам.