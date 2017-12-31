ЗМІ повідомляють про перших жертв у протестах в Ірані

У містах Тегеран і Карадж на захід від столиці протестувальники розбили вікна в державних будівлях і розпалили багаття на вулицях

Антиурядові протести в Ірані проходять в кількох містах країни. За останні три доби заарештовані десятки осіб, є інформація про загибель двох демонстрантів.

Про це пише Reuters.

Хвиля антиурядових демонстрацій, викликана, зокрема, невдоволенням економічними труднощами і корупцією, стала найбільшою з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що послідували за спірним переобранням тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Суботні протести збіглися з організованими державою мітингами на підтримку чинної влади і приуроченими до восьмої річниці придушення протестів 2009 року.

Проурядові мітинги проводилися в 1200 містах і селищах, повідомляє державне телебачення. У той же час антиурядові демонстрації пройшли в ряді міст і в Тегерані, де протестуючі зіткнулися і побили камінням силовиків біля Тегеранського університету.

На відео з міста Доруд, опублікованому в соціальних мережах, видно двох молодих людей, які лежать нерухомо на землі, залиті кров'ю, а голос за кадром говорить, що вони були застрелені поліцією.

Protesters in the capital #Tehran took down a poster of Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader, chanting “Death to You!" pic.twitter.com/DPwd44V1kl — IranWire (@IranWireEnglish) 30 грудня 2017 р.

Як зазначає агентство цей відеозапис, як і інші, опубліковані під час нинішньої хвилі протесту, не може бути негайно перевірений.

Інші учасники протесту на відео скандували: "Я вб'ю всіх, хто вбив мого брата!". Демонстранти скандують: "Смерть диктатору", маючи на увазі верховного керівника Аятолу Алі Хаменеї. У містах Тегеран і Карадж на захід від столиці протестувальники розбили вікна в державних будівлях і розпалили багаття на вулицях. Зображення, наведені напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, демонструють палаючі сміттєві контейнери і розбиті автобусні зупинки. При цьому генерал Есмаїл Коушері, заступник голови служби безпеки Революційної гвардії в Тегерані, заявив, що ситуація в столиці перебуває під контролем і попереджає, що протестуючі зіткнуться з "залізним кулаком нації", якщо заворушення продовжаться. "Якщо люди вийшли на вулиці через високі ціни, вони не повинні були скандувати ці (антиурядові) гасла і спалювати суспільну власність і автомобілі", - сказав він. Сполучені Штати засудили десятки арештів протестуючих, про які повідомляють іранські ЗМІ з четверга. Президент Дональд Трамп написав в Твіттері: "Весь світ розуміє, що хороші люди в Ірані хочуть змін і, крім величезної військової могутності Сполучених Штатів, цих людей найбільше бояться їх лідери".

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Він не зазначав про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.