ЗМІ повідомляють про перших жертв у протестах в Ірані

Про це пише Reuters.

Хвиля антиурядових демонстрацій, викликана, зокрема, невдоволенням економічними труднощами і корупцією, стала найбільшою з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що послідували за спірним переобранням тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Суботні протести збіглися з організованими державою мітингами на підтримку чинної влади і приуроченими до восьмої річниці придушення протестів 2009 року.

На відео з міста Доруд, опублікованому в соціальних мережах, видно двох молодих людей, які лежать нерухомо на землі, залиті кров'ю, а голос за кадром говорить, що вони були застрелені поліцією.

Protesters in the capital #Tehran took down a poster of Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader, chanting “Death to You!" pic.twitter.com/DPwd44V1kl