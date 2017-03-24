У МВС повідомили ім'я ймовірного вбивці Вороненкова, - ОНОВЛЕНО

Джерела стверджують, що це 28-річний Павло Паршов, якого розшукують дніпропетровські правоохоронці

Вбивцею екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненка був 28-річний Павло Паршов.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

Паршова розшукували дніпровські правоохоронці - за вчинення злочинів, передбачених ст.205 та 209 КК України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Відзначимо, що на сайті МВС Паршов вказаний як розшукуваний і обвинувачений за статтями 205 і 209 КК України.

Примітно, що це ж ім'я називає російське видання Life, а також медіаексперт Анатолій Шарій.

Оновлення: Радник голови МВС нардеп Антон Геращенко підтвердив особу вбивці.

Він стверджує, що Паршов - уродженець Севастополя і до 2015 року ніколи офіційно не виїжджав за межі країни. У лютому 2015 року Паршов пішки перейшов кордон із Білоруссю, звідки, судячи з повідомлення Геращенка у Facebook, перебрався в Росію.

Там він нібито пройшов спеціальне навчання "у школі для диверсантів, створеній ще за часів сталінського НКВС".

Геращенко стверджує, що російські спецслужби поставили йому завдання увійти в один з підрозділів Нацгвардії України, що він успішно зробив, вступивши на службу в червні 2016 року. У бойових діях Паршов участі не брав, звільнився з НГУ в серпні 2016 року.

"Після чого чекав на отримання команди діяти з Москви. Учора він її отримав, а сьогодні виконав, забравши зі собою в могилу Дениса Вороненкова", - написав Геращенко.

Нагадаємо, вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова помер у лікарні. Згодом, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кіллер служив в Нацгвардії України 13 місяців.

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Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.