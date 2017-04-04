ЗМІ повідомили, що російські спецслужби знали про підготовку терактів у Петербурзі

Російські спецслужби знали про те, що терористи готуються здійснити теракт у метро Санкт-Петербурга.

Про це пише російське видання Коммерсант, посилаючись на власне джерело.

Видання повідомляє, що інформацію про теракт спецслужбам повідомив росіянин, який повернувся додому з Сирії і співпрацював з Ісламською державою.

За даними журналістів, він передав силовиками телефонні номери організаторів терактів, після чого за ними було встановлено прослуховування.

У той же час, російські спецслужби змогли лише частково вплинути на хід подій, знешкодивши один вибуховий пристрій.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом. СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня