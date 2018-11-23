Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЗМІ: прокурор САП Симків пов'язаний з "бурштиновим криміналітетом"

Симків, нібито, підтримує зв'язки з людьми, за якими в Рівному закріпилася репутація кримінальних авторитетів і рейдерів
ЗМІ повідомляють, що Роман Симків до приходу в САП не тільки працював у Рівненській області разом з колегами, яких звинувачували в "кришуванні" бурштинової мафії.
ЗМІ: прокурор САП Симків пов

ЗМІ пишуть про те, що за час прокурорської роботи Романа Симківа в Дубровицькому та Сарненському районах Рівненщини все обмежувалося затриманнями пересічних видобувачів і дрібних скупщиків бурштину. Можливе пояснення цьому, за припущенням розслідувачів: разом з Симківим працювали прокурори - фігуранти "справи бурштинової мафії". Зокрема, затриманий влітку 2016-го року заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик та його подільники. "Тільки він пішов на підвищення до Києва, а вони залишилися в області...", - йдеться в журналістському розслідуванні.

Там вказується, що Роман Симків зберіг відносини зі "Свободою", від якої балотувався в Рівненська міськрада в 2006-му році. "Коли генпрокурором став "свободівець" Олег Махніцький, Симків стає прокурором" бурштинового "Дубровицького району. Потім прокурора області замінили через можливе "кришування" незаконного бурштинового промислу, але районні кадри ніхто не чіпав. У квітні 2015-го Симківа навіть підвищили - перевели керувати прокуратурою самого "бурштинового" Сарненського району. А в кінці року він опинився в елітній САП", - йдеться в статті. 

У публікації наводяться дані журналістського розслідування телеканалу "24", який з'ясував, що в Рівному діє кримінальне угруповання, що займається "віджиманням" житла і бізнесу у громадян. Її, за даними журналістів, очолює Андрій Федорчук. У зв'язці з рейдерами працюють судді, правоохоронні органи і місцева влада. У сюжеті каналу "24" видно, як Федорчук штовхає і б'є жінок. А депутат Рівненської міськради Ганна Іванова стверджує, що саме за вказівкою цієї людини її облили кислотою.

У публікації йдеться про зв'язки Федорчука в антикорупційних органах. "Його дружина Анна Дворак дуже тісно дружить з дружиною Романа Симківа - Оленою Симків. Про їх близьких відносинах можна дізнатися з сторінки дружини прокурора САП в соцмережі "Фейсбук". Тут розміщені спільні фото обох подруг", - пише автор розслідування, наводячи відповідні ілюстрації.

"Є на сторінці Олени Симків в "Фейсбук" і листування з самим Федорчуком, ім'я якого продовжує регулярно спливати в кримінальній хроніці регіону. Зокрема, згадуються організація нападу на депутата Рівненської міськради від партії Олега Ляшка Василя Немеша. Потерпілий, якому спалили офіс, назвав Федорчука кримінальним авторитетом і бандитом", - наголошується в статті.

"Скандали, пов'язані з ім'ям Федорчука, нагадують кримінальне зведення: силове виселення сім'ї Стасюк після рейдерського захоплення їхнього будинку, бійка "тітушок" з активістами, котрі виступали проти забудови скверу на вулиці Героїв Небесної Сотні, жорсткий "віджим" ресторану "Гавана" в італійця Джорджіо Морани ... у цій схемі "віджиму" була задіяна і подруга дружини Романа Симківа - Анна Дворак", - йдеться в публікації.

Крім того, в розслідуванні задається питання про походження грошей, на які були куплені квартири в нових будинках матері (39 кв. м.) і тещі Романа Симківа (102 кв. М), який офіційно не мав таких коштів. Також в його декларації з'явилося 10 тис. доларів. У той час Симків ще не працював в САП і отримував зарплату кілька тисяч доларів на рік, підкреслюється в статті. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 11 2018 17:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.