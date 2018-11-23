ЗМІ: прокурор САП Симків пов'язаний з "бурштиновим криміналітетом"

ЗМІ повідомляють, що Роман Симків до приходу в САП не тільки працював у Рівненській області разом з колегами, яких звинувачували в "кришуванні" бурштинової мафії.

ЗМІ пишуть про те, що за час прокурорської роботи Романа Симківа в Дубровицькому та Сарненському районах Рівненщини все обмежувалося затриманнями пересічних видобувачів і дрібних скупщиків бурштину. Можливе пояснення цьому, за припущенням розслідувачів: разом з Симківим працювали прокурори - фігуранти "справи бурштинової мафії". Зокрема, затриманий влітку 2016-го року заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик та його подільники. "Тільки він пішов на підвищення до Києва, а вони залишилися в області...", - йдеться в журналістському розслідуванні.

Там вказується, що Роман Симків зберіг відносини зі "Свободою", від якої балотувався в Рівненська міськрада в 2006-му році. "Коли генпрокурором став "свободівець" Олег Махніцький, Симків стає прокурором" бурштинового "Дубровицького району. Потім прокурора області замінили через можливе "кришування" незаконного бурштинового промислу, але районні кадри ніхто не чіпав. У квітні 2015-го Симківа навіть підвищили - перевели керувати прокуратурою самого "бурштинового" Сарненського району. А в кінці року він опинився в елітній САП", - йдеться в статті.

У публікації наводяться дані журналістського розслідування телеканалу "24", який з'ясував, що в Рівному діє кримінальне угруповання, що займається "віджиманням" житла і бізнесу у громадян. Її, за даними журналістів, очолює Андрій Федорчук. У зв'язці з рейдерами працюють судді, правоохоронні органи і місцева влада. У сюжеті каналу "24" видно, як Федорчук штовхає і б'є жінок. А депутат Рівненської міськради Ганна Іванова стверджує, що саме за вказівкою цієї людини її облили кислотою.

У публікації йдеться про зв'язки Федорчука в антикорупційних органах. "Його дружина Анна Дворак дуже тісно дружить з дружиною Романа Симківа - Оленою Симків. Про їх близьких відносинах можна дізнатися з сторінки дружини прокурора САП в соцмережі "Фейсбук". Тут розміщені спільні фото обох подруг", - пише автор розслідування, наводячи відповідні ілюстрації.

"Є на сторінці Олени Симків в "Фейсбук" і листування з самим Федорчуком, ім'я якого продовжує регулярно спливати в кримінальній хроніці регіону. Зокрема, згадуються організація нападу на депутата Рівненської міськради від партії Олега Ляшка Василя Немеша. Потерпілий, якому спалили офіс, назвав Федорчука кримінальним авторитетом і бандитом", - наголошується в статті.

"Скандали, пов'язані з ім'ям Федорчука, нагадують кримінальне зведення: силове виселення сім'ї Стасюк після рейдерського захоплення їхнього будинку, бійка "тітушок" з активістами, котрі виступали проти забудови скверу на вулиці Героїв Небесної Сотні, жорсткий "віджим" ресторану "Гавана" в італійця Джорджіо Морани ... у цій схемі "віджиму" була задіяна і подруга дружини Романа Симківа - Анна Дворак", - йдеться в публікації.

Крім того, в розслідуванні задається питання про походження грошей, на які були куплені квартири в нових будинках матері (39 кв. м.) і тещі Романа Симківа (102 кв. М), який офіційно не мав таких коштів. Також в його декларації з'явилося 10 тис. доларів. У той час Симків ще не працював в САП і отримував зарплату кілька тисяч доларів на рік, підкреслюється в статті.