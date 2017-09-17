ЗМІ США заявили про намір Трампа залишитися в Паризькій угоді: Білий дім заперечує
Єврокомісар після засідання міністерської зустрічі в канадському Монреалі заявив, що Білий дім вирішив змінити лише умови своєї участі, відмовившись від більш радикальних заходів.
"США заявили, що не переглядатимуть Паризьку угоду, але спробують скоригувати умови, на яких вони можуть брати участь в даній угоді", – сказав він.
Однак, у Білому домі заперечують таку інформацію.
"Позиція Сполучених Штатів щодо Паризької кліматичної угоди не змінилась", – заявила заступниця прес-секретаря Білого дому Ліндсі Волтерс.
"Президент дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати виходять (з угоди, – ред.), допоки нам не запропонують знову увійти на умовах, які є більш сприятливими для нашої країни", – додала вона.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс також підтвердила цю заяву.
Нагадаємо, в липні президент США Дональд Трамп допустив, що може погодитися на компроміс відносно участі Штатів в Паризькій кліматичній угоді, але не розкрив свої точні наміри.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп змінить своє рішення про Паризьку кліматичну угоду.
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