ЗМІ: У банку Литви лежать $30 млн екс-прем'єра Лазаренка
Ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це заморожування протягом останніх 17 років. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Банк відмовився коментувати ці дані.
За даними розслідування, йдеться про частину з порядка 200-250 млн доларів, які пов'язують з Лазаренком і які були заморожені в декількох країнах з подачі влади США ще в 2004 році.
Раніше рахунок зі згаданими 30 млн доларами в литовському банку Hermis належав банку Лазаренка European Federal Credit Bank, який був ліквідований. У 2000 році литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом з цим рахунком.
Павло Лазаренко втік з України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.
У той час, як пан Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах.
Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року.
Зараз же Лазаренко заявляє, шо він бідний безробітний, немає ніякого доходу. У судових документах, поданих ним, йдеться, що він заборгував колишньому адвокату $100 тис і живе виключно на зарплату дружини. Однак, як вважає прокурор у справі Лазаренка про відмивання коштів Марта Борщ, у нього є чимало багато прихованих коштів.До слова, влада Віргінських островів у 1998 році дала ордер на обшук у приміщеннях компанії Mossack Fonseca у пошуках документів, пов’язаних з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко і компанією Bassington Ltd.
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