ЗМІ: В архівах Штазі знайшли службове посвідчення на ім’я Путіна
Посвідчення на ім'я майора Путіна було видано 31 грудня 1985 року. Його продовжували кожен квартал протягом наступних чотирьох років. Документ був необхідний для того, щоб Путін міг безперешкодно відвідувати офіси Штазі, повідомила німецька газета Bild, інформує AP.
Газета опублікувала фото посвідчення зі штампами про продовження до кінця 1989 року.
Конрад Фельбер, який очолює дрезденську філію органу, що контролює архіви Штазі, повідомив, що посвідчення дозволяло Путіну безперешкодно входити та залишати кабінети Штазі. За його словами, це полегшувало вербовку агентів, оскільки Путіну не доводилося повідомляти, що він працював на КДБ.
Радянський КДБ і міністерство держбезпеки колишньої НДР (Штазі) були партнерськими спецслужбами і могли обмінюватися документами для своїх співробітників, заявив прес-секретар російського президента Дмитрій Пєсков.
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