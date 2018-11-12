Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЗМІ: В архівах Штазі знайшли службове посвідчення на ім’я Путіна

У Кремлі вже прокоментували інформацію про посвідчення Путіна
В архівах Штазі виявили службове посвідчення на ім’я Владіміра Путіна, який у 1980-х роках був агентом КДБ.
ЗМІ: В архівах Штазі знайшли службове посвідчення на ім’я Путіна Фото: Bild

Посвідчення на ім'я майора Путіна було видано 31 грудня 1985 року. Його продовжували кожен квартал протягом наступних чотирьох років. Документ був необхідний для того, щоб Путін міг безперешкодно відвідувати офіси Штазі, повідомила німецька газета Bild, інформує AP.

Газета опублікувала фото посвідчення зі штампами про продовження до кінця 1989 року.

Конрад Фельбер, який очолює дрезденську філію органу, що контролює архіви Штазі, повідомив, що посвідчення дозволяло Путіну безперешкодно входити та залишати кабінети Штазі. За його словами, це полегшувало вербовку агентів, оскільки Путіну не доводилося повідомляти, що він працював на КДБ.

Радянський КДБ і міністерство держбезпеки колишньої НДР (Штазі) були партнерськими спецслужбами і могли обмінюватися документами для своїх співробітників, заявив прес-секретар російського президента Дмитрій Пєсков.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 12 2018 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.