ЗМІ встановили особу співробітника ГРУ - ключового організатора невдалого перевороту у Чорногорії

Російським агентом, який раніше був відомий під ім'ям "Володимир Попов", виявився співробітник ГРУ Володимир Моісеєв

Журналісти-розслідувачі The Insider і Bellingcat встановили особу співробітника ГРУ РФ, що є другим ключовим організатором провального державного перевороту в Чорногорії.

Журналісти-розслідувачі The Insider і Bellingcat встановили особу співробітника ГРУ РФ, що є другим ключовим організатором невдалого державного перевороту в Чорногорії.

Російським агентом, який раніше був відомий під ім'ям "Володимир Попов", виявився співробітник ГРУ Володимир Моісеєв. На прізвище "Попов" йому був виданий закордонний паспорт, і під цим ім'ям він перебував в розшуку Інтерполу за запитом Чорногорії.

Ще одним організатором перевороту у Чорногорії, поряд з "Поповим", за даними журналістів був Едуард Широков (справжнє прізвище Шишмаков). Шишмаков був випускником Військово-дипломатичної академії МО РФ (на сленгу ГРУ - Консерваторія), яка спеціалізується на підготовці військових дипломатів (аташе) і співробітників військової розвідки.

Моісеєв народився 29 травня 1980 року в селі Півкіно Курганської області, відслужив в армії і вступив до Тюменського вищого військово-інженерного командного училища, закінчивши його в званні лейтенанта.

Між 2006 і 2009 роком перебрався в Москву, де пройшов підготовку у військовій частині №48427, що належить спецназу ГРУ (45-й окремий гвардійський розвідувальний ордена Олександра Невського полк спеціального призначення). У 2008 році цей полк брав активну участь в російсько-грузинській війні.

До 2015 року Попов-Моісеєв з сім'єю проживав в гуртожитку військової частини, на вулиці Матросская тишина. Потім його матеріальне становище сильно покращилось. З того часу і по сьогодні Моісеєв і його сім'я проживають у московському районі Черемушкі, в сусідньому будинку з підозрюваним в отруєнні Сергія Скрипаля Олександром Мішкіним.

За даними журналістів, він був задіяний в розпалюванні сепаратистського конфлікту в Молдові за донбаським сценарієм, а також з незрозумілим завданням перебував у Польщі, Болгарії та Україні. Зокрема, в січні 2014 року Моісеєв перебував в Одесі, незадовго до краху режиму Віктора Януковича.

В кінці травня 2014 року Моісеєв прилетів в Молдову, яка тоді готувалася підписати договір з ЄС про асоціацію. Місцева преса повідомляла, що тоді Поповим-Моісеєвим зацікавилися спецслужби країни, адже він приїжджав в Гагаузію, щоб зустрітися з місцевими сепаратистами.

За даними місцевих спецслужб, співробітники ГРУ планували організувати заворушення в Молдові за українським сценарієм, спираючись на місцеві воєнізовані формування, які пройшли підготовку в Ростові. Пізніше, як повідомляє преса, росіянин був на цій підставі екстрадований з країни.

Також "Попов" неодноразово бував в Болгарії. Місцева преса з посиланням на джерела в поліції повідомляла, що телефони з шифрованим зв'язком, якими користувалися чорногорські змовники, були придбані саме у Болгарії.

Нарешті, в жовтні 2016 року "Попов" вирушив до Сербії, де тоді відбувалася підготовка невдалого перевороту. Місцевим спецслужбам вдалося сфотографувати "Попова" в момент розмови з колегою з ГРУ Шишмаковим (Широковим).