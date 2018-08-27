Вихід восьмої Гри престолів відклали, - ЗМІ

Раніше планувалося, що прем'єра відбудеться в квітні

Фінальний сезон фентезійної саги може вийти влітку 2019 року.

Фінальний сезон фентезійного серіалу HBO Гра престолів може вийти пізніше, ніж планувалося. За інформацією ComingSoon, прем'єри слід очікувати не в квітні, а лише влітку майбутнього року.

Підставою для цих чуток стало інтерв'ю з фахівцем з візуальних ефектів Джо Бауером, який зізнався, що його команда лише розпочала роботу над фінальним сезоном саги.

За його словами, робота повинна завершитися до травня 2019 року. Таким чином, терміни виходу фіналу знову зсуваються.

Компанія HBO також опублікувала тизер всіх своїх серіалів, в якому представлені, в тому числі, кадри із фінального сезону Гри престолів.

Нагадаємо, у Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором: “Гра престолів”: міфи і ритуали".