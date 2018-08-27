Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вихід восьмої Гри престолів відклали, - ЗМІ

Раніше планувалося, що прем'єра відбудеться в квітні
Фінальний сезон фентезійної саги може вийти влітку 2019 року.
Вихід восьмої Гри престолів відклали, - ЗМІ Фото: telegraf.com.ua

Фінальний сезон фентезійного серіалу HBO Гра престолів може вийти пізніше, ніж планувалося. За інформацією ComingSoon, прем'єри слід очікувати не в квітні, а лише влітку майбутнього року.

Підставою для цих чуток стало інтерв'ю з фахівцем з візуальних ефектів Джо Бауером, який зізнався, що його команда лише розпочала роботу над фінальним сезоном саги.

За його словами, робота повинна завершитися до травня 2019 року. Таким чином, терміни виходу фіналу знову зсуваються.

Компанія HBO також опублікувала тизер всіх своїх серіалів, в якому представлені, в тому числі, кадри із фінального сезону Гри престолів.

Нагадаємо, у Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором: “Гра престолів”: міфи і ритуали".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2018 16:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.