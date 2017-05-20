ЗМІ звернули увагу на непокриту голову Меланії Трамп у Саудівській Аравії
На це, зокрема, звернула увагу газета Frankfurter Allgemenie Zeitung.
"Саудівський король Сальман приймає в Ер-Ріяді американського президента Трампа. Дружина Меланія супроводжує його і до того ж без хустки. Вже це саме по собі – питання політики", – пише газета.
У січні 2015 року тодішня перша леді Мішель Обама також під час візиту не закривала волосся, що викликало значне обурення. Тоді сам Трамп став одним з перших критиків дружини президента, написавши у своєму Твіттері: "Багато хто говорить, що це було чудово, що місіс Обама відмовилася носити хустку в Саудівській Аравії, але вони були ображені; у нас і так достатньо ворогів".
Також ЗМІ звернуло увагу на те, що Сальман під час церемонії зустрічі в аеропорту потиснув руку не лише президента, але й першої леді, "що може бути сприйнято багатьма побожними мусульманами в Саудівській Аравії як негідна поведінка".
Фото: afp.org
Втім, визнає видання, дружини президентів США не єдині жінки, які вирішили не слідувати традиції, згідно з якою жінки не можуть показуватися на вулиці з непокритою головою і без довгого чорного вбрання. Відмовилися надягати хустку прем'єр Великої Британії Тереза Мей, колишня глава Держдепу Гілларі Клінтон, а також канцлер ФРН Ангела Меркель кілька тижнів тому.
Що до Меланії, то її вбрання – довгі хвилясті чорні брюки і блуза з довгими рукавами, можливо, якось компенсувало "неввічливість" з хусткою.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп сьогодні, 20 травня, взяв участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.
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