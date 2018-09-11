Зміна клімату змусила хижаків частіше красти яйця птахів

Активність хижаків в Арктиці, що крадуть з гнізд пташині яйця, в останні 70 років посилилася в кілька разів, що призводить до скорочення чисельності низки видів птахів.

Багато прибережних птахів, наприклад, кулики та сивки, мігрують в Арктику, щоб відкладати яйця. Вчені пояснюють це тим, що в Арктиці менше видів хижаків, здатних викрасти яйця з гнізд, ніж у тепліших регіонах, повідомляє "Громадське" з посиланням на Science.

Однак спостереження за 38 тисячами гнізд 111 видів куликів показало, що за останні 70 років частота викрадень яєць в Арктиці збільшилася втричі, а в середніх широтах Європи та Північної Америки — вдвічі.

Зокрема виявилося, що в Арктиці гине близько двох третин гнізд куликів, що істотно більше частки розорених гнізд в тропіках.

Автори статті пов’язують зростання активності хижаків зі зміною клімату.

Однак конкретні його причини наразі не відомі: можливо, змінюється видовий склад хижаків або доступність іншого корму, що змушує їх переходити на пташині яйця. Наприклад, через нестабільність снігового покриву сильно скоротилася чисельність арктичних лемінгів, важливого елемента харчового ланцюга в Арктиці.

Також, багато видів морських черепах можуть зникнути через глобальне потепління. Глобальне потепління призводить до порушень співвідношення статей у морських черепах.