CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який був актуальним у третьому кварталі 2022 року. Саме цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зміна зарплат українців за час війни: з’явилися нові дані
Фото: rian.com.ua
Про це йдеться на сайті ПФУ.
Відомство порахувало, як впала зарплата українців за час війни. Відповідно до даних Пенсійного фонду, середня зарплата у поточному році склала:
січень 2022 року – 14 055,38 гривень,
лютий 2022 року – 14 133,18 гривень,
березень 2022 року – 13 016,16 гривень,
квітень 2022 року – 12 081,96 гривень,
травень 2022 року – 12 528,42 гривень,
червень 2022 року – 13 957,63 гривень,
липень 2022 року – 13 499,87 гривень,
серпень 2022 року – 12 745,82 гривень,
вересень 2022 року – 13 387,48 гривень.
Таким чином, у вересні в порівнянні з лютим зарплата знизилася на 745,7 гривень. Її мінімальній рівень був у квітні – 12 081,96 гривень. Між тим, за офіційним прогнозом уряду, інфляція у 2022 році складе 29,3%.
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01 12 2022 13:22 МЕДІА
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