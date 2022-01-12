Зміна зарплат українців за час війни: з’явилися нові дані

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який був актуальним у третьому кварталі 2022 року. Саме цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.

Фото: rian.com.ua

Про це йдеться на сайті ПФУ. Відомство порахувало, як впала зарплата українців за час війни. Відповідно до даних Пенсійного фонду, середня зарплата у поточному році склала: січень 2022 року – 14 055,38 гривень, лютий 2022 року – 14 133,18 гривень, березень 2022 року – 13 016,16 гривень, квітень 2022 року – 12 081,96 гривень, травень 2022 року – 12 528,42 гривень, червень 2022 року – 13 957,63 гривень, липень 2022 року – 13 499,87 гривень, серпень 2022 року – 12 745,82 гривень, вересень 2022 року – 13 387,48 гривень. Таким чином, у вересні в порівнянні з лютим зарплата знизилася на 745,7 гривень. Її мінімальній рівень був у квітні – 12 081,96 гривень. Між тим, за офіційним прогнозом уряду, інфляція у 2022 році складе 29,3%. Читайте також: Військовим не плануть підвищувати зарплати наступного року

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