Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зміну статусу Криму в Конституції розглянуть незабаром, – Порошенко

"Зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні", – зазначив Порошенко
Найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму і подасть його на розгляд Президента.
Зміну статусу Криму в Конституції розглянуть незабаром, – Порошенко Фото: slovoidilo.ua

Про це йдеться у листі Петра Порошенка, який було передано делегатам Курултаю кримськотатарського народу, які зібралися на конференції в Києві 12 листопада. Лист зачитав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомляє "Крим.Реалії".

"Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні", – зазначив Порошенко.

Президент також висловив слова подяки тим делегатам, які не побоялися приїхати на конференцію в Києві.

"Багато хто з вас приїхали на конференцію з Криму. Знаю, що окупанти свідомо створюють ситуацію, коли бути кримським татарином в сьогоднішніх реаліях півострова вже фактично є кримінальним злочином. А мати стосунок до представницьких органів кримськотатарського народу – тим більше", – йдеться у листі.

"Після стількох років вигнання, повернувшись на Батьківщину, ваш народ зміг відродити функціонування своїх представницьких органів, і зараз агресор намагається, "пригнітивши" національні інститути, позбавити вас того, що дісталося кримськотатарському народу дорогою ціною", – додає Порошенко.

"Але, гадаю, Росія ще не усвідомила утопічності своїх дій. Те, що крім українського народу, кримськотатарський народ підтримує світова спільнота, не викликає сумніву", – наголосив він.

Нагадаємо, що в окупованому Криму мають намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2018 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.