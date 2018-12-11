Зміну статусу Криму в Конституції розглянуть незабаром, – Порошенко

Найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму і подасть його на розгляд Президента.

Про це йдеться у листі Петра Порошенка, який було передано делегатам Курултаю кримськотатарського народу, які зібралися на конференції в Києві 12 листопада. Лист зачитав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомляє "Крим.Реалії".

"Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні", – зазначив Порошенко.

Президент також висловив слова подяки тим делегатам, які не побоялися приїхати на конференцію в Києві.

"Багато хто з вас приїхали на конференцію з Криму. Знаю, що окупанти свідомо створюють ситуацію, коли бути кримським татарином в сьогоднішніх реаліях півострова вже фактично є кримінальним злочином. А мати стосунок до представницьких органів кримськотатарського народу – тим більше", – йдеться у листі.

"Після стількох років вигнання, повернувшись на Батьківщину, ваш народ зміг відродити функціонування своїх представницьких органів, і зараз агресор намагається, "пригнітивши" національні інститути, позбавити вас того, що дісталося кримськотатарському народу дорогою ціною", – додає Порошенко.

"Але, гадаю, Росія ще не усвідомила утопічності своїх дій. Те, що крім українського народу, кримськотатарський народ підтримує світова спільнота, не викликає сумніву", – наголосив він.

Нагадаємо, що в окупованому Криму мають намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман.