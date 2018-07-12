Зміни клімату можуть призвести до затоплення 37 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, - звіт

Рівень води у Венеції може піднятися на 1,4 метра

У результаті зміни клімату та підвищення рівня моря можуть постраждати 49 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, які перебувають на висоті 10 або менше метрів над рівнем моря.

Найбільшого ризику зазнають підданий берег північної Адріатики - Венеція і її фортифікаційні споруди, ранньохристиянське місто Аквілея, імперський комплекс часів Римської імперії в Равенні і візантійські мозаїки, місто Феррара, зведене в епоху Відродження, і дельта річки По. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в університеті міста Кіль у Німеччині, повідомляє The Art Newspaper.

Вчені створили карту, яка показує рівень загрози містам і об'єктам, а також спрогнозували розвиток подій за чотирма сценаріями, два з яких - дуже ймовірні.

Так, 37 з 49 об'єктів перебувають під загрозою затоплення, 42 - берегової ерозії (що пояснюється тим, що стародавні споруди зводили на воді, а значна частина об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО - давня).

Згідно зі звітом, найбільша кількість об'єктів, схильних до ризику руйнування, розташовані в Італії (14), Хорватії (7) і Греції (4).

Учені зазначають, що деякі об'єкти, які не внесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, також опинилися під загрозою, - наприклад, майже все егейське узбережжя Туреччини, де розташовані важливі об'єкти елліністичної культури.

Якісь із об'єктів у разі серйозної загрози можуть бути переміщені - базиліки в Равенні, наприклад, а якісь - археологічні розкопки або цілі міста - залишаться на місці.

Дослідники дійшли до висновку, що уряди країн, де розташовані такі об'єкти, повинні взяти на себе відповідальність за збереження об'єктів спадщини та внести це питання з порядку денного Комітету. Директор Центру світової спадщини в ЮНЕСКО Мечтильд Росслер заявляє, що питання зміни клімату тепер внесено до відповідних документів і директиви.

Звіт у журналі Nature свідчить, що Венеція - один з найнебезпечніших об'єктів. З 1871 року рівень води в місті зріс на 30 см. Місто схильне до ризику затоплення і ерозії будівель. Венецію регулярно підтоплює, іноді вода піднімається на високий рівень - 29 жовтня цього року рівень води зріс на 156 см порівняно з базовим значенням.

Чотири сценарії, які розробили вчені:

Малоймовірний. Світ накладає серйозний контроль над викидами парникових газів, температура зростає максимум на 1,5 градуса, а рівень моря в Середземноморському регіоні - на 36 см.

Більш імовірний. На викиди газів накладається певний контроль, температура зростає на 2 градуси, а рівень моря - на 47 см.

Викиди газів не контролюються, температура зростає на 4 градуси, рівень моря - на 62 см.

Крайній сценарій, який складно сформулювати, тому що він базується на факторах, досі вченими не вирахуваних, залишаються в зоні теоретизування, - наприклад, до чого призведе прискорення процесу танення крижаних шапок у Гренландії і в Антарктиці. У цьому випадку рівень моря може піднятися вище від 1,46 м.

Докладний звіт про дослідження можна прочитати на сайті журналу Nature.

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