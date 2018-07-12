Зміни клімату можуть призвести до затоплення 37 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, - звіт
Найбільшого ризику зазнають підданий берег північної Адріатики - Венеція і її фортифікаційні споруди, ранньохристиянське місто Аквілея, імперський комплекс часів Римської імперії в Равенні і візантійські мозаїки, місто Феррара, зведене в епоху Відродження, і дельта річки По. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в університеті міста Кіль у Німеччині, повідомляє The Art Newspaper.
Вчені створили карту, яка показує рівень загрози містам і об'єктам, а також спрогнозували розвиток подій за чотирма сценаріями, два з яких - дуже ймовірні.
Так, 37 з 49 об'єктів перебувають під загрозою затоплення, 42 - берегової ерозії (що пояснюється тим, що стародавні споруди зводили на воді, а значна частина об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО - давня).
Згідно зі звітом, найбільша кількість об'єктів, схильних до ризику руйнування, розташовані в Італії (14), Хорватії (7) і Греції (4).
Учені зазначають, що деякі об'єкти, які не внесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, також опинилися під загрозою, - наприклад, майже все егейське узбережжя Туреччини, де розташовані важливі об'єкти елліністичної культури.
Якісь із об'єктів у разі серйозної загрози можуть бути переміщені - базиліки в Равенні, наприклад, а якісь - археологічні розкопки або цілі міста - залишаться на місці.
Дослідники дійшли до висновку, що уряди країн, де розташовані такі об'єкти, повинні взяти на себе відповідальність за збереження об'єктів спадщини та внести це питання з порядку денного Комітету. Директор Центру світової спадщини в ЮНЕСКО Мечтильд Росслер заявляє, що питання зміни клімату тепер внесено до відповідних документів і директиви.
Звіт у журналі Nature свідчить, що Венеція - один з найнебезпечніших об'єктів. З 1871 року рівень води в місті зріс на 30 см. Місто схильне до ризику затоплення і ерозії будівель. Венецію регулярно підтоплює, іноді вода піднімається на високий рівень - 29 жовтня цього року рівень води зріс на 156 см порівняно з базовим значенням.
Чотири сценарії, які розробили вчені:
- Малоймовірний. Світ накладає серйозний контроль над викидами парникових газів, температура зростає максимум на 1,5 градуса, а рівень моря в Середземноморському регіоні - на 36 см.
- Більш імовірний. На викиди газів накладається певний контроль, температура зростає на 2 градуси, а рівень моря - на 47 см.
- Викиди газів не контролюються, температура зростає на 4 градуси, рівень моря - на 62 см.
- Крайній сценарій, який складно сформулювати, тому що він базується на факторах, досі вченими не вирахуваних, залишаються в зоні теоретизування, - наприклад, до чого призведе прискорення процесу танення крижаних шапок у Гренландії і в Антарктиці. У цьому випадку рівень моря може піднятися вище від 1,46 м.
Докладний звіт про дослідження можна прочитати на сайті журналу Nature.
Читайте також: в Антарктиді відколовся айсберг розміром 300 кв км
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"