Змінювати ціну на газ у новому опалювальному сезоні не будуть, - Міненерго

В уряді розповіли про ціну на газ у новому опалювальному сезоні

В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.

"Оскільки розрахована ціна не перевищує 10% від поточної ціни, немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 року", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначається, Міненерго подало на розгляд Кабінету міністрів проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187", який розроблено для забезпечення виконання пункту 2 постанови Кабміну про покладення спецобов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Повідомляється, що запропоновані зміни дозволять зробити об’єктивний розрахунок ціни на газ на рівні імпортного паритету та збалансувати інтереси споживачів та держави, в особі держкомпаній НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укргазвидобування".

"Згідно із запропонованими змінами до постанови КМУ №187, період, на основі якого здійснюється розрахунок значення ціни газу на рівні імпортного паритету, становитиме 1 квітня - 1 жовтня 2016 року та 1 квітня - 1 липня 2017 року. Відповідно до запропонованого Міненерговугілля розрахунку, ціна газу на період з 01.10.2017 по 01.04.2018 складатиме 5223,06 грн без ПДВ, що лише на 5,6% більше за поточну ціну", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, запаси в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 вересня становили 15,7 млрд куб. м, що на 16%, або на 2,2 млрд куб. м більше, ніж було на аналогічну дату минулого року.

Нагадаємо, за словами міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, житловий сектор можуть підключити до опалення вже 15 жовтня, а соціальні об’єкти очікується, що почнуть опалюватись раніше.

Глава Кабміну Володими Гройсман заявив, що накопичених Україною енергоресурсів вистачить на весь опалювальний сезон.

