Значну частину інформації про конкурс до Верховного суду приховують, - журналісти
ВККСУ не оприлюднила і не надала журналістам для ознайомлення зразки тестових і практичних завдань. Їх ВККСУ кваліфікує як "службову інформацію з обмеженим доступом" і не розголошує. У відомстві пояснили: завдання "функціонують на постійній основі" і "в подальшому використовуватимуться під час проведення інших кваліфікаційних оцінювань". Про це повідомляє програма "Схеми", спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".
Так само журналістам відмовили і в доступі до самих письмових робіт кандидатів до Верховного суду. У комісії зазначили: "Об’єктивність проведення іспиту забезпечується, зокрема, шляхом конфіденційності виконаних учасниками іспиту практичних завдань", і додали, що запит "не вбачається можливим задовольнити".
Також неможливо дізнатися, які бали поставили ті чи інші члени комісії кожному з конкурсантів. Цю інформацію засекретив 21 червня 2016 року своїм наказом голова комісії Сергій Козьяков. На запит програми у ВККСУ відповіли, що "до матеріалів проведення іспиту належить, зокрема, екзаменаційна відомість оцінювання практичного завдання", а ця інформація включена до переліку відомостей, що становлять службову інформацію у ВККСУ, тому ознайомитися з нею "не вбачається можливим".
Водночас голова ВККСУ Сергій Козьяков неодноразово наголошував, що система конкурсного відбору суддів до нового Верховного суду України – найвідкритіша у світі.
"Ми чемпіони світу зараз по прозорості, бо всі процедури відкриті. Ми дослідили приблизно 45 верховних судів у світі – там ці процедури є закритими", – запевняв він.
Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.
Також ВККС дозволила 44 кандидатам до Верховного Суду продовжити участь у конкурсі, незважаючи на провалене практичне завдання.
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