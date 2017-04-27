Значну частину інформації про конкурс до Верховного суду приховують, - журналісти

Журналістам відмовили і в доступі до самих письмових робіт кандидатів до Верховного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка нині відбирає суддів до нового Верховного суду, засекретила значну частину інформації про цей конкурс, зокрема, зразки тестових і практичних завдань, самі роботи кандидатів, а також індивідуальні персоніфіковані оцінки, виставлені членами ВККСУ за практичні роботи конкурсантів.

ВККСУ не оприлюднила і не надала журналістам для ознайомлення зразки тестових і практичних завдань. Їх ВККСУ кваліфікує як "службову інформацію з обмеженим доступом" і не розголошує. У відомстві пояснили: завдання "функціонують на постійній основі" і "в подальшому використовуватимуться під час проведення інших кваліфікаційних оцінювань". Про це повідомляє програма "Схеми", спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".

Так само журналістам відмовили і в доступі до самих письмових робіт кандидатів до Верховного суду. У комісії зазначили: "Об’єктивність проведення іспиту забезпечується, зокрема, шляхом конфіденційності виконаних учасниками іспиту практичних завдань", і додали, що запит "не вбачається можливим задовольнити".

Також неможливо дізнатися, які бали поставили ті чи інші члени комісії кожному з конкурсантів. Цю інформацію засекретив 21 червня 2016 року своїм наказом голова комісії Сергій Козьяков. На запит програми у ВККСУ відповіли, що "до матеріалів проведення іспиту належить, зокрема, екзаменаційна відомість оцінювання практичного завдання", а ця інформація включена до переліку відомостей, що становлять службову інформацію у ВККСУ, тому ознайомитися з нею "не вбачається можливим".

Водночас голова ВККСУ Сергій Козьяков неодноразово наголошував, що система конкурсного відбору суддів до нового Верховного суду України – найвідкритіша у світі.

"Ми чемпіони світу зараз по прозорості, бо всі процедури відкриті. Ми дослідили приблизно 45 верховних судів у світі – там ці процедури є закритими", – запевняв він.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.

Також ВККС дозволила 44 кандидатам до Верховного Суду продовжити участь у конкурсі, незважаючи на провалене практичне завдання.