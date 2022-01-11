Знаменита слониха з бивнями померла у Кенії. Вона вважалася найбільшою в Африці

У Кенії від старості померла слониха Діда, яка вважалась найбільшою самкою із бивнями в Африці.

Діді було від 60 до 65 років, що є верхньою межею віку для слонів у дикій природі.

Служба охорони дикої природи назвала її "знаковим матріархом" Східного національного парку Цаво. Діда була "великим сховищем знань, накопичених за багато десятиліть", і вона пасла "своє стадо протягом багатьох сезонів і важких часів".

Тим часом в лісі Імента на схилах гори Кенія два слони померли від голоду. Торік у Кенії зареєстрували 179 смертей слонів через посуху, яка вразила Східну Африку. Після кількох сезонів поганих дощів поспіль річки та водоймища висохли, а пасовища у мисливських угіддях залишилися без води. KWS заявив, що вживаються заходи для порятунку життів тварин, зокрема копають свердловини та привозять воду до висохлих водозбірників і гребель.