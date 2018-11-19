Знаменитий французький режисер відмовився їхати в Росію через ув’язнення Сенцова

Легендарний французький режисер Жан-Люк Годар відмовився приїхати в Росію через незаконне ув'язнення на території РФ українського кінорежисера Олега Сенцова.

"Яким би не було моє дружнє ставлення до російського народу, я не маю права відвідувати Ермітаж в цей час", - заявив Жан-Люк Годар.

Режисер в тексті звернувся до Димитрія Озеркова директора відділу сучасного мистецтва Ермітажу, повідомляє Francetvinfo з посиланням на заяву Товариства французьких кінорежисерів.

Крім того кіножурнал So film опублікував відповідь Годара на запрошення росіян.

Ще в серпні режисери Жан-Люк Годар та Кен Лоуч, закликали звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

У листопаді десятки діячів культури Франції та інших країн виступили з відкритим листом, в якому закликали лідерів країн Заходу вплинути на Кремль, щоб домогтися звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії. Серед них також був Годар.