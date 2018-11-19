Знаменитий французький режисер відмовився їхати в Росію через ув’язнення Сенцова
"Яким би не було моє дружнє ставлення до російського народу, я не маю права відвідувати Ермітаж в цей час", - заявив Жан-Люк Годар.
Режисер в тексті звернувся до Димитрія Озеркова директора відділу сучасного мистецтва Ермітажу, повідомляє Francetvinfo з посиланням на заяву Товариства французьких кінорежисерів.
Крім того кіножурнал So film опублікував відповідь Годара на запрошення росіян.
Ще в серпні режисери Жан-Люк Годар та Кен Лоуч, закликали звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.
У листопаді десятки діячів культури Франції та інших країн виступили з відкритим листом, в якому закликали лідерів країн Заходу вплинути на Кремль, щоб домогтися звільнення українського режисера Олега Сенцова з російської колонії. Серед них також був Годар.
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