Знаменитий тенісист Енді Маррей оголосив про завершення кар'єри, - ВІДЕО

Екс-перша ракетка світу триразовий переможець турнірів Великого шолома, дворазовий олімпійський чемпіон британець Енді Маррей заявив, що має намір завершити кар'єру в нинішньому році через стару травму стегна.

На прес-конференції перед Відкритим чемпіонатом Австралії Маррею поставили запитання, як він себе почуває, британець зізнався, що "не дуже", після чого розплакався і змушений був на якийсь час покинути зал. За словами 31-річного Маррея, він хотів би піти після виступу на Вімблдонському турнірі, але не впевнений, що зможе грати ще 4-5 місяців з болем в стегні.

"Я відчуваю сильний біль впродовж вже 20 місяців. Я перепробував все що міг, щоб моє стегно стало краще. Це не допомогло. Я відчуваю себе краще, ніж півроку тому, але біль все ще сильний. Це важко. Я збираюся грати в Австралії. Я все ще можу грати, але не на тому рівні, на якому я хотів би. Біль насправді дуже сильний, і я більше не хочу так грати", – сказав Маррей.

"У грудні я розмовляв зі своєю командою, я сказав, що не можу так більше продовжувати, що мені потрібно закінчувати, бо я не можу грати не знаючи, коли припиниться біль. Я сказав, що намагатимусь дотерпіти до Вімблдону. Там я б хотів завершити кар'єру, але я не впевнений, що зможу це зробити. Я не впевнений, що зможу проходити через біль ще чотири або п'ять місяців", – сказав Маррей.

"У мене є можливість зробити ще одну операцію, складнішу, ніж у мене вже була. Це дозволить мені підвищити якість життя, звільнитися від болю. Я зараз серйозно розглядаю цю можливість для того, щоб потім повернутися до змагань, але немає жодних гарантій. І причина зробити операцію – це не повернення в спорт, а просто можливість поліпшити якість життя", – пояснив тенісист.

У січні минулого року Маррей переніс операцію на стегні і за рік відіграв лише 12 матчів.