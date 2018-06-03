Знайдені в наметовому містечку біля Ради гранати виявилися бойовими

"Предмети, схожі на гранати", вилучені під час слідчих дій у наметовому містечку на вул. Грушевського в Києві, виявилися бойовими і представляли загрозу для людей.

Надані для дослідження предмети є виготовленими промисловим способом корпусами ручних осколкових наступальних гранат РГД-5 і уніфікованими запалами дистанційної дії типу УЗРГМ-2, - інформує "Оглядач" з посиланням на висновок експертизи.

Спікер Нацполіції Ярослав Тракало повідомив виданню про порушення кримінального провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю".

"Так, можу підтвердити цю інформацію. Слідчі поліції отримали висновки експертів ДНІЕКЦ за вилученим під час проведення слідчих дій в наметовому містечку біля будівлі парламенту предметами, що схожі на гранати. Згідно з висновками експертів, ці 9 гранат є справжніми вибухонебезпечними предметами. За цим фактом додатково розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - сказав він.

Нагадаємо, що 3 березня поліція розпочала "зачистку" наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року. Правоохоронці заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів. Журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив відеофрагмент спроб, які чинили співробітники поліції, аби перешкодити йому зйомку подій під Верховною Радою.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.

Водночас директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко заявив, що дії поліції щодо активістів під Радою не були надмірно жорсткі.